Neuer Abfallkalender: Übersicht für jede Straße

Dreieich - Die Stadt hat den neuen Abfallkalender des Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg (DLB) für das kommende Jahr fertiggestellt. Er sollte bis zum morgigen Freitag an alle Haushalte in Dreieich geschickt worden sein.

Manche Dreieicher sollten einen genaueren Blick riskieren, bevor sie den Abfallkalender an die Pinnwand heften: Denn wegen einer Tourenumstellung in der Bioabfallsammlung hat der DLB Änderungen des Straßenverzeichnisses vorgenommen, sodass manche Bewohner von einem Wechsel der Abfuhrtage betroffen sind.

Der Abfallkalender liefert wie gewohnt eine einfache und leicht verständliche Übersicht, individuell für jede Straße, die aufzeigt, wann die Termine für Restmüll, Biomüll, Gelbe Tonne und Altpapier sind. Darüber hinaus sind die Termine und Standorte des Schadstoffmobils ebenso aufgelistet wie die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs.

Allerdings ist im Abfallkalender 2018 versehentlich ein Fehler unterlaufen: Im zugehörigen Straßenverzeichnis ist die Fahrgasse irrtümlich in den Hausmüllbezirk sechs gerutscht – richtig ist aber der Bezirk acht. Die Stadt bittet daher alle Bewohner der Fahrgasse den Hausmüllbezirk acht, wie in den vergangenen Jahren, in ihren Abfallkalender zu übernehmen.

Haushalte, die bis Ende Dezember keinen Kalender erhalten haben, können sich beim DLB oder im Rathaus ein kostenloses Exemplar abholen. Der Kalender ist er online unter www.dlb-aoer.de abrufbar. Fragen beantworten die DLB-Mitarbeiter unter Tel.: 06102/3702-349. (jrd)

