Tausendschön gibt’s jetzt auch als Café

Neuer Treffpunkt in Buchschlag

+ © -privat Viele helfende Hände zur Premiere: Kerstin Pooth (Vierte von rechts), hat ihr neues Tausendschön Feel Good Café in der Hainer Trift 27 in Buchschlag eröffnet. © -privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nicole Jost schließen

Weitere schließen

Buchschlag hat einen weiteren Treffpunkt: Kerstin Pooth, im Stadtteil und darüber hinaus für die Produktion ihrer veganen Eissorten und durch die Veröffentlichung zweier Bücher bekannt, hat in der Hainer Trift 27 ein Café eröffnet. Das Tausendschön Feel Good Café empfängt Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr Gäste auf der Terrasse und im liebevoll eingerichteten Verkaufsraum.

Dreieich - Kerstin Pooth hatte bei der Auswahl der Möbel und Materialien ihre Besucher im Blick: Die Atmosphäre soll Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlen, damit die Gäste eine Auszeit vom Alltag nehmen können. In der Theke aus hellem Holz stehen zwei Eisvitrinen. „Ich verkaufe natürlich meine Eissorten, die bekannten veganen Optionen, aber auch neue nicht-vegane Sorten – alle kommen ohne raffinierten Zucker aus. Die Sorte des Monats Juli ist ein Weinbergpfirsichsorbet, für den August habe ich Birne-Limette-Thymian ausgewählt“, macht die Café-Eigentümerin Lust auf den Eisgenuss aus dem kleinen mintfarbenen Becher. Das ist die Firmen-Farbe von Tausendschön, die sich auch in der Einrichtung des Cafés vielfach wiederfindet.

Für Kaffee- und Kuchenfans

Darüber hinaus will Pooth auch Kaffee- und Kuchenfans glücklich machen. Cheesecake, Obst-, Schoko- und Nusskuchen kommen teilweise aus eigener Herstellung sowie von einem befreundeten Konditor. Beim Kaffee arbeitet die Buchschlagerin mit einer Würzburger Rösterei zusammen, die ausschließlich auf Fairtrade-Produkte aus Brasilien setzt. Dazu wird es Schorlen geben aus kalt gepressten Säften, darunter ungewöhnliche Geschmacksrichtungen wie eine Löwenzahnschorle.

„Mittelfristig werde ich dazu Frühstück anbieten, aber wir starten jetzt erst einmal“, kündigt Kerstin Pooth an. Im Winter werden Waffeln und weihnachtliche Eissorten auf der Karte stehen. Die Geschäftsfrau hat noch viele Ideen. Sie träumt von einem Mini-Concept-Store für Dessert-Kultur. Das Ladengeschäft in der Hainer Trift hat die Marketing-Expertin im wahrsten Sinne des Wortes schon länger im Auge gehabt. „Seit zwei Jahren habe ich im hinteren Bereich meine Büroräume für Tausendschön. Ganz früher war im vorderen Bereich eine Drogerie, zuletzt haben ihn Künstler als Atelierräume genutzt“, berichtet sie. Als die Räume frei wurden, hat Pooth zugegriffen. Jetzt freut sie sich auf den Betrieb, den sie zunächst mit Unterstützung von Familie und Freunden stemmen will. Die Räumlichkeiten werden auch für private Veranstaltungen mit Catering vermietet.

Eröffnung erfolgreich

Die Eröffnung jedenfalls war schon mal überaus erfolgreich: Rund 350 Gäste kamen, um das jüngste Projekt der Buchschlager Unternehmerin in Augenschein zu nehmen. „Es war grandios. Da haben sich die ganze Mühe und der Stress zum Endspurt hin wirklich gelohnt. Die Resonanz war überwältigend“, ist Kerstin Pooth glücklich. Wer außerhalb der Öffnungszeiten ein Eis zum Mitnehmen haben möchte, kann sein Glück versuchen: Wenn Kerstin Pooth da ist, öffnet sie gerne die Tür und gibt Eis „to go“ raus. njo