Neuzugang im Nordpark

Nahversorgungsstandort im Wandel: Der Dreieich Nordpark wird umstrukturiert. Ende April öffnet Woolworth, weitere neue Mieter sollen folgen. © strohfeldt

Anfang vergangenen Jahres hat sich im Dreieich Nordpark in Sprendlingen eine erste große Veränderung vollzogen. Nach der Aufgabe des Standorts durch Real übernahm Kaufland die Rolle des Lebensmittelvollversorgers und Ankermieters. Nun vermeldet das Center-Management mit Woolworth einen weiteren Neuzugang.

Dreieich- Das Einzelhandelsunternehmen baut die Zahl seiner Filialen kontinuierlich aus. Erst im November 2020 hatte Woolworth in Langen einen Markt eröffnet.

Überregional bekannter Händler

„Wir freuen uns, dass wir mit Woolworth einen überregional bekannten Händler mit einem attraktiven Warenangebot für unseren Standort und unsere Kunden gewinnen konnten“, sagt Jeffrey Amoako, Center-Manager des Nordparks. Ab 27. April bereichert der Neuzugang den Händlermix aus 20 Geschäften an der Robert-Bosch-Straße 15. Der Discounter übernimmt Teile einer Fläche, die durch die Schließung von Real entstanden ist und Kaufland nicht benötigte. In Zahlen: Real hatte 16 000 Quadratmeter angemietet, Kaufland jetzt 10 000. Da ist also reichlich Platz frei geworden.

Die Produktpalette von Woolworth reicht von Deko- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie- und Geschenkartikel bis hin zu Bekleidung. Der neue Mieter, er wird seine Waren auf etwa 1 500 Quadratmetern anbieten, passe gut in das Modernisierungskonzept des Standorts, meint Amoako. Das soll bis zum vierten Quartal dieses Jahres umgesetzt sein. Dann werde sich das Nahversorgungszentrum nicht nur in einem neuen Design, sondern auch mit weiteren Händlern und damit einem erweiterten Angebot präsentieren, berichtet Amoako.

Noch einiges geplant

In den kommenden Monaten werde sich in der Immobilie mit einer Gesamtverkaufsfläche von fast 24 000 Quadratmetern noch einiges tun, kündigt die für das Centermanagement verantwortliche Düsseldorfer MEC an. Denn auch Decathlon hat noch „Platz gemacht“. Der französische Sportartikel-Hersteller ist seit elf Jahren der zweite Ankermieter des Standorts, hat sich aber von etwa 5 000 auf 3 000 Quadratmeter verkleinert. „Konzepte aus den Bereichen Lebensmittel-Discount, Drogerie und Haushaltswaren sollen daher bald den Mieter- und Branchenmix im neuen Dreieich Nordpark ideal ergänzen“, heißt es auf der MEC-Homepage. Hier wird auch Bürgermeister Martin Burlon zitiert: „Das von der MEC entwickelte Konzept ebnet den Weg für eine inhaltliche Neuaufstellung des Dreieich Nordparks und wird ihn zudem optisch noch ansprechender erscheinen lassen.“

