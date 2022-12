Nikolausaktion eines Dreieicher Pizzabäckers für Bedürftige

Von: Nicole Jost

Eine heiße Pizza, ganz frisch aus dem Ofen. Zaim Abdelbaki öffnet seine Pizzeria La Strada am Nikolaustag nur für Bedürftige. Neben der Pizza bekommen seine Gäste auch Pakete mit warmer Kleidung. © jost

Bing Crosby schmachtet aus dem Radio „I’m dreaming of a white Christmas”. In der Ecke der Stehpizzeria von Zaim Abdelbaki überträgt ein großer Display knisterndes Kaminfeuer, zeigt einen großen Weihnachtsbaum und Schneegestöber. Der Pizzabäcker ist in Weihnachtslaune. Seit sechs Jahren führt er das La Strada auf der Frankfurter Straße in Sprendlingen und fast genauso lange beschenkt er am Nikolaustag Bedürftige.

Dreieich - Sein Geschäft bleibt an diesem Tag geschlossen. Alle Anrufer, die um die Mittagszeit im Minutentakt eine Pizza bestellen wollen, vertröstet Abdelbaki auf den nächsten Tag. Der kleine Verkaufsraum, in dem normalerweise die Pizzen und Nudelgerichte über den Tresen gehen, ist vollgestellt mit frischem Obst, Getränken, Joghurts, Vitamintabletten. Auf den sieben Hochstühlen entlang der Theke am Fenster sind Jacken, dicke Winterschuhe, Pullover, Zahnpasta, Duschgel, Socken, Mützen und Schals drapiert, die auf Abnehmer warten.

„Mir geht es gut, ich habe vier Kinder. Mein Leben ist in Ordnung. Mir tun die Leute leid, sie leben auf der Straße. Es ist ein hartes Leben. Ich lade sie gerne an diesem Tag ein, versorge sie mit einem warmen Essen und schenke ihnen neue Kleidung für den Winter“, erzählt Zaim Abdelbaki. Essen bekommt an diesem Nikolaustag jeder Bedürftige, der in seinen Laden kommt. Zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr kocht er ausschließlich für seine Aktion. „Jeder darf sich von der Speisekarte das aussuchen, was er möchte.“ Die Kleiderpakete, die er an seinem freien Tag gerade noch eingekauft hat, sind für seine besonderen Freunde. Die, die jedes Jahr kommen und die er schon gut kennt. „Ich weiß auch, wo sie sitzen. Ich bringe ihnen sonntags manchmal auf dem Weg nach Hause eine große Familienpizza vorbei. Der eine oder andere kommt auch so mal vorbei und bekommt dann auch was zu essen“, sagt der Pizzabäcker mit dem großen Herzen.

Hassan ist der Erste. Der 53-Jährige mit dem dichten Bart wartet geduldig und bekommt erst einmal einen heißen Kaffee. Er wünscht sich eine Pizza mit Käse und Salami. Abdelbaki verschwindet in der Küche, befeuert seinen Ofen und räumt Hassans Einkaufstrolley mit Jacke, Schuhen und Lebensmittel voll. Über das frische Obst, Mandarinen, Trauben, Bananen und Äpfel, freut sich der Wohnungslose ganz besonders. Ein junger Mann, der gut eine halbe Stunde später mit seiner Freundin und einem Hund vorbeikommt, erzählt, wie gerne er Pizza isst: „Das ist für mich etwas Besonderes. Das ist einfach so geil, wenn du etwas Heißes in den Magen bekommst, wenn du richtig Hunger hast“, weiß der Sprendlinger, der im Wald lebt, dieses Nikolausgeschenk zu schätzen.

Zaim Abdelbaki hat inzwischen einige Unterstützer bei seiner außergewöhnlichen Spendenaktion. „Ein paar Kunden runden sehr großzügig auf, wenn sie ihre Pizza abholen und sagen schon, nutze das Geld für Deine Jungs von der Straße“, erzählt er. Auch sein Vermieter hat ihm 200 Euro für den Klamotteneinkauf gegeben. „Ich mache das echt gerne. Die Klamotten, die Pizza, die Pakete mit Zahnpasta und Zahnbürste – das ist alles kein Ding. Die eigentliche Spende sind meine Einnahmen, die eben an diesem einen Tag ausbleiben. Aber das ist es wert: Ich bin so richtig glücklich nach diesem Tag, wenn ich alle beschenken konnte.“

