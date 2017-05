Nutrias bereiten der Stadt Sorgen

Dreieich - Sie sind zutraulich und haben keinerlei Scheu vor Menschen. Doch Nutrias können zum Problem werden. Die auch Biberratten genannten putzigen Gesellen sind fleißige Wohnungsbauer und unterhöhlen dabei Bereiche am Ufer. Von Frank Mahn

Das sackt im schlimmsten Fall einfach irgendwann weg. In Dreieich haben sich die Nager vor allem am Essigmühlenweiher an der Winkelsmühle und am Götzenhainer Mühlenweiher häuslich eingerichtet. Weil die Population gewachsen ist, schlägt die Stadt Alarm und bittet darum, von einer Fütterung der Tiere abzusehen.

Mit ihren orangefarbenen Vorderzähnen sehen Nutrias niedlich aus. Sie sind alles andere als schüchtern und lassen sich gerne verwöhnen, vor allem mit Gemüse. Die Schnurrbartträger – eine aus Südamerika stammende und in Mitteleuropa eingebürgerte Nagetierart, die früher wegen ihres Pelzes gezüchtet wurde –, lieben’s vegetarisch und lassen sich nur in Ausnahmefällen Würmer, Schnecken oder Flussmuscheln schmecken. Weil sie keine natürlichen Feinde fürchten müssen, ist ihre Zahl in den vergangenen Jahren gestiegen. Allerdings wäre es übertrieben, von einer rasanten Vermehrung zu sprechen. Im Rathaus schätzt man, dass sich an den beiden Weihern zusammen ein gutes Dutzend Nutrias tummelt. Das sei aber nur eine „ganz grobe Schätzung“, sagt Pressesprecherin Sabrina Lutterbach. Es könnten auch deutlich mehr sein. Vor allem an der Winkelsmühle werden die tag- und nachtaktiven Biberratten häufig von Spaziergängern gefüttert und sind zu einer Attraktion geworden.

Die possierlichen Tiere können nach Angaben von Erstem Stadtrat Martin Burlon schwere Schäden an Ufern, Böschungen und Dämmen anrichten. Mit Vorliebe graben sie oberhalb der Wasserlinie weit verzweigte Bauten, die die Stabilität der Ufer beeinträchtigen und zu Rutschungen und Abbrüchen führen können. Die Höhlen können eine Länge von bis zu sechs Metern haben.

„Die Nutrias haben keine Angst vor Menschen und nähern sich ihnen mit der Hoffnung auf Nahrung. Diesem Drängen sollte man aber keinesfalls nachgeben. Daher die dringende Bitte, die Tiere nicht zu füttern“, appelliert Erster Stadtrat Martin Burlon an die Dreieicher. „Aufgrund des weiteren Anstiegs der Population ist es leider bereits notwendig geworden, die Uferbereiche im Hinblick auf etwaige Untergrabungen stärker zu beobachten“, führt Burlon weiter aus. Auch andere Kommunen hätten erhebliche Probleme mit den Nagern, ein Patentrezept zum Stoppen der Ausbreitung habe niemand.