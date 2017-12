SPD schaut sich potenzielles Bauland an

Dreieich - Die Immobilienpreise in Frankfurt und im unmittelbaren Umfeld der Metropole steigen und steigen, weil Wohnraum ein knappes Gut ist. Auch in Dreieich suchen die politisch Verantwortlichen nach Flächen, die zur Bebauung geeignet sind.

Die SPD-Fraktion hat sich bei einer Begehung mit der Thematik beschäftigt. Hintergrund: Das Stadtparlament hatte die Verwaltung vor einiger Zeit aufgefordert, über die bereits projektierten Flächen an der Hainer Chaussee (ehemaliges Opel-Gelände und nahe BIK-Haus) hinaus weitere städtische Grundstücke im Innenbereich zu identifizieren, auf denen zusätzlicher, möglicherweise sogar geförderter Wohnraum geschaffen werden kann. Das Ergebnis mit ersten Bebauungskonzepten hatte der Fachbereich Planung und Bau in einer Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie vorgestellt. Auf der Liste finden sich unter anderem Standorte an der Buchschlager Allee und der Darmstädter Straße – was die SPD „teilweise überrascht“ hat, wie es in einer Mitteilung der Fraktion heißt.

Um sich ein besseres Urteil bilden zu können, haben sich die Sozialdemokraten die Grundstücke angeschaut. „Dabei mussten wir jedoch feststellen, dass auch Flächen im Innenbereich mit dichtem Bewuchs mit Sicherheit eine wichtigere ökologische Funktion haben als manche intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche im Außenbereich“, sagt Fraktionsvorsitzender Holger Dechert. Diese sollten nicht ohne Weiteres geopfert werden. Das gelte auch für eine mögliche Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen durch die Arrondierung vorhandener Gewerbegebiete, wenn dafür Wald fallen müsste.

Ausbildungsmesse 2017 an der Weibelfeldschule: Bilder Zur Fotostrecke

Auch der Bahnhof in Buchschlag zählte zum Besichtigungsprogramm der SPD. Man sei erfreut, dass das von der Fraktion schon länger geforderte Parkdeck inzwischen Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens für die Regionaltangente West sei. Die Planung beinhalte zudem die volle Durchbindung der RTW auf die Strecke der Dreieichbahn. (fm)

Rubriklistenbild: © dpa