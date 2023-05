Taxifahrer ausgeraubt – Täter-Duo versteckt sich im Gebüsch

Von: Erik Scharf

Zwei Männer fahren in einem Taxi von Offenbach nach Dreieich. Plötzlich zücken sie eine Pistole und rauben den Taxifahrer aus. Weit kommen sie mit der Beute nicht.

Offenbach/Dreieich – Auf den Schock beim Taxifahrer folgte eine Festnahme an einem ungewöhnlichen Ort. Zwei Männer haben am Samstagabend einen Taxifahrer ausgeraubt. Ihre Flucht war allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Was war passiert? Am frühen Samstagabend (20. Mai) fuhren zwei männliche Fahrgäste gegen 18.15 Uhr von Offenbach nach Dreieich-Sprendlingen. Nachdem das Taxi sein Ziel erreicht hatte, zückte einer der Täter eine Pistole aus einem Rucksack und zwang den Taxifahrer, seine Geldbörse herauszugeben. Zusätzlich erbeuteten die Täter das Portemonnaie eines Arbeitskollegen, der ebenfalls im Taxi mitfuhr. Anschließend sprangen die beiden Räuber aus dem Taxi und flüchteten zu Fuß in Richtung Offenbacher Straße.

Eine Taxifahrt endet für zwei Männer mit einem Raub, für die Täter mit einer Festnahme. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Fahrt von Offenbach nach Dreieich endet für Taxifahrer mit Schock

Die örtliche Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte das Duo, bestehend aus einem 19- und einem 27-jährigen Mann, festnehmen. Die Täter hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Bei der Durchsuchung konnten die gestohlenen Geldbörsen sowie eine Softair-Pistole sichergestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des bewaffneten Raubüberfalls. Die beiden Verdächtigen werden dem Haftrichter vorgeführt und müssen mit ernsthaften rechtlichen Konsequenzen rechnen. Taxifahrer und Fahrgäste wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, für die beiden Opfer blieb es bei einem Schock am Samstagabend. (esa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.