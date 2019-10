Streit auf Flohmarkt eskaliert: Mann attackiert plötzlich eine Frau

In Dreieich hat ein Rentner einer Seniorin auf einem Flohmarkt ins Gesicht geschlagen.

In Dreieich hat ein Mann einer Frau auf einem Flohmarkt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Dreieich – Am Sonntagvormittag (06.10.2019) ist es auf einem Flohmarkt an der Robert-Bosch-Straße in Dreieich zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein 70 bis 80 Jahre alter Mann soll eine Fahrradfahrerin von ihrem Fahrrad gestoßen haben.

Dreieich: Rentner schlägt Seniorin ins Gesicht

Anschließend ging der Mann mit seiner Frau zusammen weiter. Nach Schilderungen der Radfahrerin war sie kurz nach 11 Uhr über den Flohmarkt am Real-Markt in Dreieich gefahren. Als sie den Mann nahe des Haupteinganges zur Rede stellen wollte, schlug der Rentner ihr ins Gesicht. Dabei erlitt die 71-Jährige leichte Blessuren.

Rentner schlägt Frau in Dreieich: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

Der Täter hatte Hörgeräte in beiden Ohren

Er war mit einer blau/lilafarbenen Jacke, Bluejeans sowie einer Schildkappe bekleidet

Er hielt einen blauen Regesnschirm in der Hand

Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau mit weißen, schulterlangen Haaren, die eine Gehhilfe bei sich hatte

Laut den Angaben der 71-Jährigen haben andere Marktbesucher den Vorfall gesehen. Diese Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

