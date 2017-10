Airbags und Navis ausgebaut

Autobesitzer erstatten Anzeigen

Offenthal - Auf Airbags und Navis hatten es Automarder abgesehen, die in der Nacht zu Dienstag in den Straßen Zum Hopfengarten, In der Quelle und An der Tränk zuschlugen. Sechs Offenthaler Autobesitzer erstatteten Anzeige bei der Polizei.