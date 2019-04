Jung geblieben in 100 Jahren: Musikverein Offenthal gibt Jubiläumskonzert

Festwochenende im August

+ © p Für das Jubiläumskonzert am Sonntag in der Philipp-Köppen-Halle probt das Orchester mit seinem Leiter Rolf Wurtinger mit Hochdruck. © p

Richtig krachen lässt es der Musikverein Offenthal (MVO) in diesem Jahr. Kein Wunder, schließlich wird man nur einmal 100. Die Verantwortlichen haben ein Programm vorbereitet, das am kommenden Sonntag, 7. April, mit dem Konzert in der Philipp-Köppen-Halle eröffnet wird.