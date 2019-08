Nach Unwetter: Weiter Aufräumarbeiten in Offenthal - B486 wieder offen 

Das Aufräumen ist noch lange nicht beendet. Gestern war eine Gartenbaufirma in Offenthal damit beschäftigt, die mächtige Linde zu beseitigen, die am Sonntag vom Sturm entwurzelt worden war.

Offenthal - Der mächtige Baum zerstörte einen Teil der Friedhofsmauer und zertrümmerte mehr als ein halbes Dutzend Autos. Die Alte Rheinstraße sollte gestern Abend wieder frei sein. Von ungleich größerer Bedeutung als diese innerörtliche Verbindung ist die B 486. Sie war seit dem Unwetter gesperrt, weil zig Bäume auf der Fahrbahn lagen. Das führte zu kilometerlangen Staus im Berufsverkehr.

Kilometerlange Staus im Berufsverkehr

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter von Hessen Forst hatten zwei Tage damit zu tun, Stämme und Äste zu zerkleinern. Gestern Nachmittag die erlösende Nachricht: Um 15 Uhr wurde die Ost-West-Achse wieder für den Verkehr freigegeben.

Erfreuliches auch für die Dreieicher Fußballer: Der neue Kunstrasen beim TV Dreieichenhain ist nicht so schlimm in Mitleidenschaft gezogen wie zunächst befürchtet. Heute ist eine Firma zur Reparatur da. Wenn alles gut geht, kann der Ball am Wochenende dort schon wieder rollen. fm

