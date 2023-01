Offenthaler hat in Australien sein Glück gefunden

Von: Nicole Jost

Dieses T-Shirt ist schon weit rumgekommen in der Welt. Sven Seibert ist in Australien heimisch geworden und schätzt das Meer und die Berge. Das Foto zeigt ihn am Bondi Beach. © privat

Sven Seibert steht mit verschränkten Armen am Bondi Beach, den Blick auf die Wellen gerichtet. Nach 20 Jahren ist Australien seine Heimat geworden. Seine Wurzeln – auch das ist auf diesem Foto unverkennbar liegen in Offenthal. Das T-Shirt mit dem Aufdruck „Owwedäler Äbbler bewusst genießen“ der Owwedäler Kelterer ist schon reichlich um die Welt gekommen.

Dreieich - Der IT-Fachmann hatte, wie er sagt, „2003 einfach ein schlechtes Jahr.“ Nach dem Abitur 1995 an der Weibelfeldschule – übrigens der erste Abi-Jahrgang der Dreieicher Gesamtschule –, einer Ausbildung als Schildermaler und der Umorientierung in die Welt der IT, ist dem jungen Mann nach Veränderung. „Ich wusste einfach nicht so richtig wohin mit mir“, erzählt der 46-Jährige mit einem Grinsen. Das Gute: Ihm steht die Welt offen. Skandinavien kann er sich vorstellen, Südamerika. Ein Freund war gerade nach Australien gegangen – also packt er seinen großen Rucksack und kauft sich ein One-Way-Ticket nach Sydney. Schnell knüpft der Offenthaler mit seiner offenen Art zahlreiche Kontakte. In einem Hostel am Bondi Beach, dem wohl berühmtesten Strand Australiens, verbringt er die ersten Wochen. Er genießt die Zeit, trifft viele Backpacker aus Deutschland und der ganzen Welt, auch die Australier sind gastfreundlich. Bondi Beach bleibt nicht sein Zuhause. „Ich habe in den ersten Wochen gemerkt, wie teuer Sydney ist“, berichtet Seibert.

Der Auswanderer verlässt die Großstadt, bleibt aber in der Region New South Wales und sucht sich einen Job. Seine Fähigkeiten als Computerfachmann sind gefragt. Für einen Broker repariert er zunächst Drucker. „Er hat mich dann gefragt, ob ich bleiben will“, erinnert sich Seibert. Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter aus dem Ausland halten möchte, ist die Arbeitserlaubnis eher Formsache. Der Beruf bringt ihn dann später wieder zurück nach Sydney, wo er die nächsten sechseinhalb Jahre bleibt.

Sven Seibert lernt 2006 seine Frau Emily kennen, 2007 heiratet er die Australierin und 2008 wird Sohn Harry geboren. 2011 folgt Tochter Nahla und mit Jacob, 2013 geboren, ist die australische Familie Seibert komplett. Die Kinder wachsen zweisprachig auf, besuchen einen deutschen Kindergarten. „Aber wie es halt so ist, ich spreche deutsch mit ihnen, sie antworten auf englisch. Aber sie verstehen alles. Mein ältester Sohn spricht auch gut deutsch“, freut sich der dreifache Vater.

Für den Nachwuchs wünscht sich das Paar ein etwas ruhigeres Umfeld als die Metropole Sydney mit ihren fünf Millionen Einwohnern. Vor einigen Jahren zieht die Familie nach Canberra, die Hauptstadt mit gut 420 000 Einwohnern. Spätestens hier lässt sich Sven Seibert auf dem fünften Kontinent richtig nieder, kauft ein Haus. „Es ist ein gutes Leben in Canberra. Die Menschen sind entspannt. Wir haben vier Jahreszeiten, im Sommer warm, im Winter kalt. Wir sind in eineinhalb Stunden am Strand, in drei Stunden in den Bergen. Wir haben das Outback und alles, was man sich für Australien eben vorstellt“, erzählt er.

Neben Job und Familie, was durchaus genug Auslastung bedeutet – haben die Seiberts gerade ein größeres Haus gekauft und stehen vor einem Umzug – engagiert sich der Offenthaler auch bei der Feuerwehr. „Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Um alles, was innerhalb einer Stadtgrenze liegt, kümmert sich die Berufsfeuerwehr, alles außerhalb ist Sache der freiwilligen Feuerwehr“, schildert Seibert. Er hat schon einige Buschbrände bekämpft. Von diesen Erfahrungen hat er in diesen Tagen auch der Offenthaler Feuerwehr erzählt. Derzeit ist die ganze Familie nämlich hier zu Besuch.

„Wir versuchen schon, uns spätestens alle zwei Jahre zu sehen. Mal kommt meine Mutter oder meine Schwester mit ihren Kindern zu uns oder wir kommen eben nach Offenthal. Durch Corona ist eine ungewohnt große Pause entstanden.“ Die fünf Wochen in der deutschen Heimat gehen dieses Wochenende zu Ende. Die Familie hat nicht die ganze Zeit in Dreieich verbracht. Die Seiberts haben Freunde in Norwegen in der Nähe von Oslo und in Manchester besucht, in Brüssel eine Ausstellung gesehen und die beiden großen Kinder haben mit ihren Cousinen einen Trip nach Paris gemacht. „Das sind für uns alles keine großen Entfernungen“, sagt Sven Seibert und lacht. Kein Wunder: Von Melbourne nach Cairns innerhalb Australiens sind es fast 3 000 Kilometer – da ist eine Zugfahrt nach Paris ein Klacks.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, wieder in Offenthal zu leben, kann Sven Seibert gar nicht so richtig antworten. „Das ist ein anderes Thema“, wird bei dieser Antwort deutlich, dass die große Entfernung zur Familie nicht immer leicht ist. Mutter Genia Seibert nimmt ihren Sohn fest in den Arm: „Vor dem Abschied graut mir.“

Familienzusammenkunft: Sven Seibert mit Schwester Sandra und Mutter Genia. © -Jost