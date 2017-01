Offenthaler Kevin Wey rappt vor der DSDS-Jury

Künstlername Keystyle

+ © p Kay One (rechts) gehört zu den deutschen Rappern, an denen sich Kevin Wey orientiert. Demnächst darf er mit der Showgröße einen gemeinsamen Song aufnehmen. © p

Offenthal - Ein Offenthaler stellt sich den kritischen Augen und viel mehr noch dem losen Mundwerk von Dieter Bohlen: Kevin Wey hat es durch alle Vor-Castings zur gerade angelaufenen 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Von Cora Werwitzke

Unter seinem Künstlernamen Keystyle macht der 26-Jährige seit zwei Jahren ernst mit der Musik. Sein eigener Song „Sexy Summernight“ ist unter anderem auf Planet Radio zu hören. Hiphop, Rap, R’n’B – das ist Kevin Weys Welt. Im Alter von 15 Jahren experimentierte er mit Freunden aus seiner damaligen Clique erstmals mit Musik – „damals kauften wir uns unser erstes billiges Mikro“, erinnert er sich schmunzelnd. Die Jungs hörten 50 Cent, Eminem oder Bushido. Seinen ersten Auftritt überhaupt hatte der einstige Weibelfeldschüler bei einem Feuerwehrfest in Offenthal. Das Interesse am Texte schreiben und rappen schwand bei den meisten. Doch Kevin Wey ist dabei geblieben. „Natürlich gab’s zwischendurch Wichtigeres – die Ausbildung zum Beispiel“, blickt der Offenthaler zurück. Aber die Leidenschaft zur Musik blieb unterschwellig immer da.

+ Ein Selfie zur Erinnerung: Kevin Wey vor seinem Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“. Häufig in Aktion zu erleben ist er in Nachtclubs in Frankfurt und Umgebung. © p Vor zwei Jahren weckte dann ein Bekannter Weys Ehrgeiz. Der Musiker nahm ihn mit auf Auftritte, ließ ihn im Vorprogramm Bühnenerfahrung sammeln. „Das fühlte sich gut an auf der Bühne“, erzählt Wey. „Man blendet alles aus und liefert einfach ab. Sobald ich im Rampenlicht stehe, verfliegt die Nervosität.“ Schnell machte er sich in Frankfurt und Umgebung einen Namen. Inzwischen arbeitet der 26-Jährige häufig mit zwei DJs von Planet Radio und einer Musicalsängerin zusammen. „Wir sind auch bei Auftritten in Clubs oft in diesem Vierer-Gespann unterwegs“, schildert Wey. Von seiner Familie bekommt er dafür Unterstützung. Und jetzt also „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Kevin Wey hörte von einem Vor-Casting in Frankfurt und entschied sich, dort im September sein Glück zu versuchen. Mit seiner eigenen Partysingle „Sexy Summernight“, mit „Uptown Funk“ von Bruno Mars und „V.I.P.“ von Kay One überzeugte er die Vor-Jury – und löste so das Ticket für eine weitere Vorrunde in Köln. Wenige Wochen später stellte sich Keystyle also in den dortigen RTL-Studios vor. „Ich habe dieselben drei Songs performt“, erzählt er. Umringt von Kameras seien dort auch schon kleine Interviews gefragt gewesen. Wieder kam er weiter. „Im Studio nebenan saßen zu dem Zeitpunkt schon Bohlen und die andern und haben für die Sendung gedreht“, erzählt Wey. Wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit durfte er nicht direkt dorthin. „Das war auch ganz gut so, nach dem Tag mit stundenlangem Warten und dem späten Casting war ich ziemlich platt.“

So fuhr der Offenthaler Ende Oktober mit Freunden ein weiteres Mal nach Köln – diesmal in der Gewissheit, dass er der „richtigen“ Jury gegenüberstehen würde, die da wäre: Chef-Juror Dieter Bohlen, Schlagersängerin Michelle, „Scooter“-Frontmann H.P. Baxxter und Youtube-Sternchen Shirin David. Seinen Joker (bei Gleichstand in der Jury) setzte er unerschrocken auf Pop-Titan Bohlen. „Drinnen haben sie mich dann erstmal gefragt, woher ich komme und was für Musik ich mache“, erzählt Wey. Dann habe er einfach die Sau rausgelassen – „Sexy Summernight“ ist ein Partysong und ich hab Party gemacht“, sagt er lachend. Nach zwei Songs fällte die Jury ihr Urteil – das an dieser Stelle natürlich noch nicht vorweggenommen werden soll. Wann sein Auftritt ausgestrahlt wird, weiß Wey noch nicht. Die Castingphase zieht sich bei der am 4. Januar gestarteten DSDS-Ausgabe über zwölf Sendungen. Unabhängig davon ist Kevin Wey im Moment mit seinem ersten Album beschäftigt. Manchmal vertieft er sich tagelang in die Musik, dann wieder eine Weile gar nicht. „Kreativität kann man nicht erzwingen – wenn’s läuft, muss man dranbleiben“, lautet seine Devise. Die voraussichtlich im Juni fertige Platte wird mit gut einem Dutzend Liedern aufwarten – darunter Partyhits, gesellschaftskritische Songs und auch ein Liebeslied – „bunt gemischt“, kommentiert Wey. Neben seinen Kompositionen werden auf dem Album auch andere Künstler zu hören sein – etwa Dante Thomas der vor 15 Jahren mit „Miss California“ den Sommerhit des Jahres ablieferte.

Kontakt zu den Größen der Szene kommen nicht zuletzt dadurch zustande, dass Keystyle und sein Team immer wieder als Vorgruppe auftreten. So kam auch sein bislang größter Gig zustande: Beim Summer Fade Out Festival in Idar-Oberstein teilte er die Open-Air-Bühne mit Rapper Kay One, eben jenem Dante Thomas und Severino (DSDS-Gewinner 2015). Ein „Riesending“, wie er sagt, steht noch diesen Winter bevor: Bei einer Facebook-Verlosung hat Wey die gemeinsame Aufnahme eines Songs mit Kay One gewonnen. „Es haben bestimmt 5000 Leute mitgemacht“, erzählt er. Unter all den Facebook-Posts wurde seiner ausgewählt: „Ich war 2006 auf einem Konzert von Kay One, als er noch nicht sehr bekannt war. Damals hat er zu mir gesagt, dass ich mit der Musik weitermachen und nie aufgeben soll. Dass ich das nicht vergessen habe, habe ich als Kommentar hinterlassen – und wurde so ausgewählt.“ Keystyle selbst kann bereits auf eine große Anhängerschaft zählen – auf Facebook, Youtube, Instagram und Twitter hält er die Leute auf dem Laufenden, kündigt Gigs an und pflegt den Kontakt zu Gleichgesinnten. Zurzeit plant er mit seinem Team eine Clubtour durch die Republik – und äußert mit Blick aufs neue Jahr: „Wenn ich die Möglichkeit habe durchzustarten, sag’ ich nicht Nein.“