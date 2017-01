Durstiger Halbschmarotzer auf den Streuobstwiesen

Obst- und Gartenbauverein in Sorge

+ © Strohfeldt Wenn ein Baum von zu vielen Misteln befallen ist, sind seine Überlebenschancen schlecht. Offenthals OGV-Chef Matthias Würz ist in Sorge um die Streuobstwiesen. © Strohfeldt

Dreieich - Wäre Matthias Würz ein gallischer Druide, er könnte sich darin versuchen, einen Zaubertrank anzusetzen, der magische Kräfte verleiht. Doch der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Offenthal macht sich Sorgen.

Viele Obstbäume sind von Misteln befallen, im schlimmsten Fall sterben sie ab. Doch mit einem konsequenten Schnitt sind die Bäume in der Regel zu retten. Bei Spaziergängen durch die Streuobstwiesen sind die Misteln zurzeit gut zu erkennen. Die meisten Apfelbäume haben ihre Blätter verloren und geben den Blick auf die grünen Kugeln frei. In Dreieich ist die weißbeerige Mistel zu sehen, bekannt als Laubholzmistel. Besonders häufig sind Apfelbäume, Pappeln, Linden und Ahorne befallen. Die Mistel ist zweihäusig, das heißt: Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Nur die weiblichen Pflanzen tragen die Beeren.

Die Mistel ist ein Halbschmarotzer. „Sie wurzelt nicht im Boden, sondern auf Ästen, wo sie den Wasserhaushalt des Wirtsbaums anzapft. Fotosynthese betreibt die Mistel eigenständig. Sie hat, gegenüber dem Wirt, eine höhere Wasserverdunstungsrate. Dadurch wird sie vom Wirt bevorzugt mit Wasser versorgt, das dann in anderen Kronenbereichen fehlt. Der Baum wird geschwächt, anfälliger für andere Krankheiten und stirbt ab. Die Mistel wächst sehr langsam, daher ist ein Befall oft nicht gleich zu erkennen. Bis die Kugeln gut sichtbar sind, vergehen oft zehn Jahre“, führt Matthias Würz aus. Die Mistel steht im Übrigen nicht, wie viele glauben, unter Naturschutz. Sie ist in ihrem Bestand nicht gefährdet.

Die weißen Beeren reifen ab Dezember und sind eine willkommene Nahrungsquelle für viele Vogelarten. Die Samen werden von den Vögeln wieder ausgeschieden und bleiben an den Ästen haften. Im März oder April, bei Temperaturen von mehr als acht Grad, beginnen die Samen zu keimen. Die Wurzel drückt sich in die Rinde bis in die wasserführenden Bahnen und verankert sich dort.

„Die Besitzer von Bäumen, insbesondere von Streuobstbeständen, sollten vermehrt kontrollieren, ob die Bäume befallen sind und betroffene Stellen beseitigen, sofern sie am Erhalt ihrer Bäume interessiert sind“, so der OGV-Chef. Dies könne die Lebensdauer um Jahrzehnte verlängern. „Befallene Äste sollten bis zehn Zentimeter unterhalb der Befallsstelle abgeschnitten werden, um das Austreiben der Wurzeln zu verhindern“, erläutert Würz. Nach zwei bis drei Jahren wird dann ein Wiederholungsschnitt fällig. „Sind die Bäume bereits so stark befallen sein, dass die Leitäste betroffen sind, sollten die Bäume entfernt und durch Neuanpflanzungen ersetzt werden“, rät der Fachmann.

Stark mit Misteln befallene Bäume stellen nach seinen Worten einen Infektionsherd für umliegende Gehölze dar. Ein Ausschneiden der Mistel ist zwar jederzeit möglich, sollte jedoch bis zum Beginn der Brutzeit der Vögel Anfang März abgeschlossen sein. Matthias Würz appelliert an Baumbesitzer, gegen die Ausbreitung des Obstbaumschädlings vorzugehen. „Sollte nichts gegen die Ausbreitung der Mistel unternommen werden, werden die Streuobstbestände durch zu hohen Mistelbesatz zusammenbrechen“, befürchtet er. Das eigentliche Problem sei nicht der ungebetene Gast, sondern die mangelnde Pflege der Bäume, sagt der OGV-Vorsitzende. (fm)