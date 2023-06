Brötchenspende von der Biker-Gang

Von: Nicole Jost

Teilen

Am Hochzeitstag an der Krönungskirche: Eva Pforr ist in Frankreich angekommen und hat sich mit ihrem Mann an der Kathedrale Notre-Dame in Reims getroffen. © privat

Die Notre-Dame von Reims ist eine großartige Kulisse für ein Erinnerungsfoto: Eva Pforr strahlt mit Sonnenhut auf dem Kopf vor der Kathedrale, in der fast alle französischen Könige gekrönt wurden. Am 2. Mai ist Eva Pforr in Offenthal zu ihrer großen Pilgerreise ins spanische Santiago de Compostela aufgebrochen. Die ersten 750 Kilometer hat die junge Frau nun in den Füßen und nachdem sie Reims hinter sich gelassen hat, ist sie gestern in Troyes an der Seine im Departement Aube angekommen.

Dreieich - „Die ersten Wochen waren nicht so leicht, ich hatte zum Teil sehr hässliches Wetter“, erzählt Eva Pforr. Regen und Kälte sind einfach kräftezehrend. Dennoch war es für die Pilgerin eine schöne Erfahrung, den Jakobsweg in Deutschland zu erkunden. Ganz neu für sie war der Weg durch Luxemburg: „Ich war vorher nie dort und sehr fasziniert. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie multikulturell das Land einerseits ist und wie sehr die Luxemburger andererseits um ihre nationale Identität kämpfen. Das funktioniert aber sehr gut und ergibt für mich eine kulturell sehr spannende Mischung.“ So hat sie sich vorgenommen, Luxemburg noch einmal zu bereisen.

Seit drei Wochen Sonnenschein

Jetzt, in Frankreich angekommen, hat sie seit drei Wochen Sonnenschein. „Ich bin froh, dass es nicht mehr regnet, aber die Landschaft ist hier sehr landwirtschaftlich geprägt und ich laufe über Stunden durch die Sonne – weit und breit nur Felder und kein Baum, der Schatten spenden könnte“, erzählt sie lachend von dem anderen Extrem. Dafür hat sie schon einige Pilger-typische Erlebnisse gehabt, die in dieser Form nur einem Wanderer passieren. „Ein Mann hat auf dem Fahrrad angehalten und mir erklärt, wo ich gutes und günstiges Essen bekomme. Ein guter Tipp, in einer Gegend, wo auch schon mal weit und breit nichts ist.“

Gute Erfahrungen hat sie mit einer Truppe Biker gemacht, die im Norden Frankreichs in großer Zahl unterwegs sind: „Obwohl man ja immer erst mal etwas eingeschüchtert ist von den Kerlen in Leder! “, sagt Eva Pforr mit einem Schmunzeln. Sie stand vor einer Gaststätte, wo sie eigentlich ihr Mittagessen geplant hatte. Das Restaurant war zu – das Mittagessen fiel aus. „Da kamen die Jungs auf den schweren Maschinen und haben mir ein Brötchen geschenkt“, war sie glücklich über diese hilfsbereite Geste.

Suche nach Unterkünften

Abseits von Spanien, wo der Pilgertourismus einen großen Stellenwert hat, ist es in den anderen Ländern die größte Herausforderung, abends passende Unterkünfte zu finden. Sich jeden Tag neu um einen Schlafplatz kümmern zu müssen, ist aufreibend. „An einem Tag war ich fast schon verzweifelt, weil ich einfach nichts gefunden habe. Dann habe ich auch mal eine Runde geheult“, gibt die Pilgerin zu. Sie hat dann doch noch Glück, verbunden mit einem ganz besonders netten Kontakt: Eine Französin, die eigentlich keine Pilger mehr aufnimmt, bietet ihr ein Zimmer an. Eva Pforr bleibt vier Nächte: „Meine Gastgeberin hat mich zum nächsten Ausgangspunkt gebracht und abends eine Etappe weiter wieder abgeholt. Das war wirklich großartig“, musste sie sich dann vier Abende nicht Kopf zerbrechen, wo sie schlafen kann.

Private Unterkünfte sind übrigens keine Seltenheit beim Pilgern und sie machen das Abenteuer noch spannender: „Bei dieser Art, so langsam zu reisen, bekommt man ja ohnehin mehr von Land und Leuten mit. In einer privaten Unterkunft kommt man beim gemeinsamen Abendessen und beim Frühstück miteinander ins Gespräch – das bringt mir ein Land und seine Menschen natürlich noch näher“, berichtet die Offenthalerin.

Kein Heimweh

Heimweh hat Eva Pforr noch nicht. „Mein Mann hat mich an unserem Hochzeitstag in Reims besucht. Da haben wir uns eine schöne Zeit gemacht, es war auch gerade Mittelaltermarkt. Er hat jetzt die dicke Regenjacke und die Pullover, die ich hoffentlich nicht mehr brauche, mit nach Hause genommen und mich damit von Ballast befreit.“ Apropos Ballast: Die Herausforderung beim Pilgern ist für Eva Pforr nicht die körperliche Belastung. Ob sie 20 oder 35 Kilometer an einem Tag läuft, entscheidet ihr Kopf. Laune und Motivation bestimmen, wie weit die tägliche Strecke ist.

Mehr Pilger-Erlebnisse

von Eva Pforr gibt es unter www.tonewhorizons.de

Von Nicole Jost

Besonders gut hat es der Offenthaler Pilgerin in Luxemburg gefallen. © -