Offenthaler Post doch geöffnet

Offenthal - Kommando zurück, diese Blöße wollte sich die Post dann doch nicht geben. Wie Sprecher Stefan Heß gestern mitteilte, wird die Filiale im Offenthaler Herrenwiesenweg nächste Woche doch geöffnet sein. Das hatte am Mittwoch noch anders ausgesehen. Von Frank Mahn

Da hieß es, der Laden müsse geschlossen bleiben, weil kein Personal verfügbar sei. Ein entsprechender Aushang hatte die Schließung angekündigt und auf die Götzenhainer Filiale als Alternative verwiesen. Ein solches Armutszeugnis ist nicht eben gut fürs Image und ließ auch die Verantwortlichen der Post nicht ruhen. So kommt es, dass eine Mitarbeiterin aus einer anderen Filiale als Vertretung nach Offenthal geschickt wird. Sprecher Heß hat in seinen mehr als 35 Jahren bei dem Unternehmen schon viel erlebt, „aber die Situation in Offenthal ist außergewöhnlich“. Man suche weiter händeringend Leute, um endlich eine befriedigende Lösung anbieten zu können. Geöffnet ist die Post montags bis samstags von 9 bis 12 Uhr, nur am Donnerstag nicht. Da ist von 15 bis 18 Uhr offen.