Offenthalerin hat neue Heimat gefunden

Von: Frank Mahn

Teilen

Den Master für Internationales Sportmanagement in der Tasche: Leonie Weis (vorne mit Rose) absolvierte ihr Studium mit Kommilitonen aus aller Welt. © -Privat

Die Offenthalerin Leonie Weis hat in Valencia in Spanien eine neue Heimat gefunden. Dort fühlt sie sich sehr wohl.

Dreieich – Ironie des Schicksals: Ausgerechnet die spanische Frauenfußball-Nationalmannschaft hat sich in Sydney den WM-Titel geholt. Klar, dass da auch in Valencia die Party abging. Und auch wenn Leonie Weis dem deutschen Team die Daumen gedrückt hatte, kann sie ganz gut damit leben, dass „La Furia Roja“ den Engländerinnen nach dem Gewinn der Europameisterschaft den Doppel-Triumph vermasselt haben. Denn: Die 26-Jährige, in Offenthal aufgewachsen, lebt seit mehr als zweieinhalb Jahren in der 800 000-Einwohner-Metropole am Mittelmeer und fühlt sich dort pudelwohl.

Sportbegeistert

Dass es die sportbegeisterte Dreieicherin ins Königreich auf der iberischen Halbinsel verschlagen hat, ist kein Zufall. „Den Wunsch, nach Spanien zu ziehen, habe ich schon mit zehn in mein Tagebuch geschrieben“, erzählt Weis lachend. Nach dem Abitur an der Weibelfeldschule und einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre mit dem Fokus auf Messe-, Kongress- und Eventmanagement in Heidelberg will die junge Offenthalerin unbedingt ins Ausland, um dort Praktika im sportlichen Bereich zu machen. „Das war 2020 und aufgrund von Corona gestaltete sich das alles etwas schwierig“, schildert Weis. Doch dann geht ihr Wunsch in Erfüllung, es ist wie ein Sechser im Lotto. Weis bekommt ein Angebot vom FC Villarreal und absolviert ein sechsmonatiges Praktikum beim Erzrivalen des FC Valencia. Sie kauft sich ein One-Way-Ticket, „weil ich mir das Ende offen halten wollte“. Die Dreieicherin ist hautnah dran an den Profis und erlebt den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte mit: In der Saison 2020/21 gewinnt der FC Villarreal die Europa League. Ein Jahr später holt sich die Frankfurter Eintracht diesen Titel, „was mich als Eintracht-Fan natürlich noch mehr gefreut hat“.

Parallel zum Praktikum lernt die Deutsche Spanisch. Ein halbes Jahr lang, 20 Stunden in der Woche in einer Sprachschule. Die Verständigung ist längst kein Problem mehr, was auch an ihrem Freund Guillermo liegt, der aus Venezuela stammt und den sie in Valencia kennengelernt hat.

Beruflicher Einstieg

Im Oktober 2021 beginnt Leonie Weis in der Stadt am Mittelmeer einen Masterstudiengang in Internationalem Sportmanagement, den sie im Juli 2022 erfolgreich abschließt. Zwischendrin absolviert sie unter anderem noch ein Praktikum bei der Spain Rush-SPF Football Academy – spätestens jetzt ist ihr beruflicher Einstieg vorgezeichnet. Seit gut einem Jahr arbeitet die Offenthalerin für eine deutsche Firma von Valencia aus – das Unternehmen verkauft Performancetracker für Fußballer und Vereine. Die sind in einem Hüftgurt eingesetzt. Sensoren messen verschiedene Daten zu Ausdauer, Topspeed oder Positionsspiel.

Zum Fußball hat Leonie Weis schon früh eine Beziehung entwickelt. Sie kickt als Kind in der Wingertschule, ist aber auch nachmittags gerne auf dem Bolzplatz. „Dass die deutschen Frauen bei der WM so früh ausgeschieden sind, habe ich nicht erwartet. Da war ich schon frustriert“, sagt die junge Frau. Seit einiger Zeit hat Weis auch selbst wieder mehr Zeit für Sport, spielt Fußball in einem Hobbyteam oder Padel, eine Mischung aus Squash und Tennis. Zudem macht sie gerne Yoga oder geht mit Freunden am Wochenende wandern. Sie genießt Leben und Freizeit in Valencia, Meer und Berge liegen vor der Haustür, es ist meist sonnig und warm. Und natürlich geht Weis ins Stadion. In Valencia gibt es zwei Proficlubs, neben dem FC noch UD Levante in der zweiten Liga.

Entspannter

„Mir gefällt die spanische Mentalität besser als die deutsche. Die Menschen sind entspannter, es geht nicht nur um Arbeit. Man genießt hier den Feierabend, geht an den Strand oder in die Stadt etwas trinken. Und außerdem wollte ich schon immer mal am Meer leben“, berichtet Weis. Heimweh? Nein, nicht wirklich. Die Eltern waren schon zu Besuch da und Weihnachten verbringt sie in Offenthal. Weis will auch nicht ausschließen, dass sie irgendwann einmal zurückkommt, aber im Moment kann sie sich das nicht vorstellen.

Weitere Auswanderer gesucht USA, Chile, Australien, Indien, Argentinien, heute Spanien: Die einen wollen Abenteuer erleben, ferne Länder entdecken und bleiben in irgendeinem Winkel der Erde hängen. Andere suchen gezielt eine neue berufliche Herausforderung oder wollen eine Sprache lernen. Und manchmal durchkreuzt die Liebe die eigentliche Lebensplanung und führt auf einen neuen Weg. Mit Leonie Weis setzen wir unsere Serie „Dreieicher in aller Welt“ fort. Und die Redaktion sucht weitere Anwärter. Gerne greifen wir Anregungen aus der Leserschaft auf. Wer einen Auswanderer kennt, der infrage kommen könnte, schickt eine E-Mail an frank.mahn@op-online.de oder wählt Tel. 06103 31085-21.

Der Schritt, ins Ausland zu gehen, hat sich aus ihrer Sicht als goldrichtig erwiesen. „Ich finde, es ist wichtig, als junger Mensch solche Erfahrungen zu machen.“ Fernab von zu Hause auf eigenen Beinen zu stehen, sei eine einschneidende Erfahrung. Sie hat, sagt Leonie Weis, dadurch auch viel über sich selbst erfahren und sich persönlich enorm weiterentwickelt. „Dabei hat mir auch geholfen, dass ich vom Typ her sehr offen bin und aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen.“ Wie international es in ihrem Leben zugeht, zeigt das Foto ganz oben bei der Feier nach dem Abschluss des Masterstudiengangs. Ihre Kommilitonen auf dem Bild kommen unter anderem aus Italien, Kanada, Japan, Griechenland, Portugal und Russland.

Von Frank Mahn

Mit Freunden geht Leonie Weis (Zweite von links) gerne in den Bergen nahe Valencia wandern. © -privat