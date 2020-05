Online-Girokonto der Volksbank Dreieich eG bleibt kostenlos

Während viele Banken auch in Corona-Zeiten Gebühren erhöhen, bleibt das Online-Girokonto der Volksbank Dreieich eG weiterhin kostenlos. Damit stellt sich die Bank gegen einen aktuellen Trend: Aus einer Analyse des Verbraucherportals Biallo.de für die Süddeutsche Zeitung geht hervor, dass allein bis Ende Januar knapp 200 Banken und Sparkassen ihre Preise angehoben haben. Auch Corona stoppt den Trend nicht. So haben laut der Untersuchung etwa 400 von mehr als 1250 untersuchten Geldinstituten ihre Gebühren verteuert.

Kostenloses Girokonto bei der Volksbank Dreieich eG

Viele Banken und Sparkassen erhöhen momentan die Gebühren für Ihre Konten. „Wir möchten dem Trend nicht folgen, sondern unseren Mitgliedern und Kunden weiterhin kostenfrei einen direkten Zugang zu einem ganz persönlichen digitalen Finanzleben bieten“, sagt Eric Pammler, Pressesprecher der Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de). Neben Kontoführungsgebühren von 0 Euro beinhaltet das Online-Girokonto der Volksbank Dreieich eG noch weitere Vorteile. Es verfügt beispielsweise über moderne Online-Gadgets wie Kwitt, Scan2Bank und die VR-BankingApp. Gleichzeitig kann das Online-Girokonto in nur wenigen Schritten online eröffnet werden. Dazu wird lediglich ein gültiger Personalausweis oder Reisepass benötigt.

Kontaktlos bezahlen mit enormem Zulauf

Zuspruch erhält vor allem die Möglichkeit, kontaktlos oder mobil kontaktlos zu bezahlen. Die Bezahlung erfolgt hierbei beispielsweise über digitale Kredit- und Debitkarten. Da dafür Smartphone oder Kreditkarte nicht einmal mehr aus der Hand gelegt werden müssen, stellt es vor allem in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie für viele Mitglieder und Kunden eine wichtige Alternative dar. Auch am Geldautomaten kann der Kontakt minimiert werden: Hier gibt es die Möglichkeit, an einem der 17.600 Geldautomaten der Volksbanken einfach Bargeld mit dem Smartphone abzuheben. Eine Debitkarte oder Kreditkarte wird dadurch überflüssig.

Kostenloser Wechselservice

Wer die Vorteile eines kostenlosen Online-Girokontos nutzen und sein Konto schnell wechseln möchte, kann den kostenlosen Kontowechsel-Service der Volksbank Dreieich eG nutzen. In nur acht Minuten ist der Wechsel abgeschlossen. Die Hauptaufgaben dabei übernimmt die Volksbank Dreieich eG automatisch, beispielsweise verfasst und versendet sie das Kündigungsschreiben an den bisherigen Dienstleister.

Weitere Informationen und Wissenswertes finden Neukunden unter www.vobadreieich.de/girokonto.