Neue Projekte in Baierhansenwiesen

So schön grünte es vergangenen Sommer im Kräutergarten, den die Stadt heute als Erfolgsprojekt bezeichnet. Nun soll ein Familiengarten angelegt werden: Dann können Privatleute in 40 Quadratmeter großen Parzellen nach Herzenslust gärtnern.

Dreieich - Wo einst Hütten verrotteten und Müll gammelte, sprießt gesundes Grün: Viele freiwillige Helfer haben aus den Baierhansenwiesen wieder ein Naherholungsgebiet gemacht. Dessen Besuchermagnet ist der Kräutergarten. Nun ist der nächste Coup geplant. Von Julia Radgen

Schulkinder und Seniorengruppen durchwandern ihn gerne, lauschen Vogelstimmen und lernen Wissenswertes über Kräuter und Gemüse. Der im Mai 2016 eröffnete Lehr- und Kräutergarten zieht die Dreieicher in die Baierhansenwiesen: 5000 Besucher verzeichnete er binnen eines halbes Jahres. „Unser Terminkalender für dieses Jahr ist schon sehr voll“, sagt Klaus Rehwald, Vorsitzender der AG Umwelt- und Naturschutz der Stadt, der das Projekt seit dem Start im Januar 2015 betreut. Dass der Garten so gut ankommen würde, hätte er in der schwierigen Anfangsphase des Baierhansenwiesenprojekts nicht für möglich gehalten. „Nach einem Vierteljahr haben wir schon überlegt, ob wir weitermachen.“

80 Grundstückseigentümer mussten sich damit einverstanden erklären, dass Freiwillige im Südbereich der Baierhansenwiesen zwischen Hengst- und Schlagsbach aufräumten. Mitglieder von 20 Vereinen – allen voran Zukunft Dreieich, bei dem auch Rehwald Mitglied ist – und Schüler beteiligten sich daran. Heute sind 93 Grundstücke gereinigt, 54 verfallene Hütten abgebaut, 500 Kubikmeter Müll entfernt und 90 neue Obst- und Laubbäume gepflanzt. „Jeder Verein steuerte das bei, was er gut kann“, sagt Rehwald. Aktuell zählen etwa 20 Personen zum Kernteam.

Die Räumungskosten, die sich auf bis zu 5000 Euro belaufen können, muss der Grundstückseigentümer tragen. Alles andere finanziert das Team um Rehwald hauptsächlich durch Spenden, von Stadt und Kreis gibt es Zuschüsse. „Neulich hat mich eine ältere Dame angesprochen und einfach 1000 Euro für den Kräutergarten gespendet“, erzählt Rehwald. Dreieicher Firmen hätten dagegen noch Nachholbedarf, was die finanzielle Unterstützung angehe. „Wir haben hiesige große Unternehmen angeschrieben, aber viele reagieren nicht“, beklagt der Leiter der Umwelt-AG. Um ihre Arbeit fortzusetzen, sind die Helfer auf Spenden angewiesen. „Wir haben bisher 80 Prozent der Flächen im Südbereich gereinigt“, schätzt Rehwald. Wenn genügend Geld beisammen ist, will er die Arbeiten Anfang 2018 abschließen.

Beim Aufräumen will es die AG nicht belassen, die nächsten Projekte im Naherholungsgebiet sind schon in der Mache. „Wir wollen einen Familiengarten errichten“, erzählt Rehwald. Vorerst 18 Parzellen soll es geben, in denen sich Hobbygärtner auf 40 Quadratmetern austoben können. „Das eignet sich vor allem für Berufstätige, die keinen großen Garten versorgen können.“ An Hochbeeten können Rollstuhlfahrer und Senioren bequem gärtnern. Das Areal werde gerade neben dem Kräutergarten angelegt. Für eine Parzelle muss man sich bei der Stadt bewerben.

Auch Bienen und Störche dürfen sich über ein neues Domizil in den Baierhansenwiesen freuen. Der Bienenzuchtverein Dreieich will nächste Woche einen Storchenhorst aufstellen und eine neue Bienenweide anlegen. Um herauszufinden, welche tierischen Bewohner sich in den Baierhansenwiesen wohl fühlen, lässt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises ein Gutachten erstellen. Bisher ist bekannt, dass 65 Vogelarten, Amphibien wie Ringelnatter und Feuersalamander in dem Areal leben, das seit 1961 Landschaftsschutzgebiet ist. Außerdem gibt es sieben Fledermausarten, von denen drei auf der Roten Liste bedrohter Tierarten stehen.

Mit der Attraktivität der Baierhansenwiesen steigt die Zahl der Spaziergänger – das hat auch unerfreuliche Folgen. „Die Leute laufen kreuz und quer“, ärgert sich Rehwald, weshalb er die Wege besser markieren will. Auch der Bellungsweg, der den Parkplatz verlängerte Fichtestraße mit der verlängerten Rosenaustraße verbindet, bekommt eine Schönheitskur. Die Stadt und Zukunft Dreieich wollen ihn sanieren.

Ein großes Problem sind die vierbeinigen Besucher des Naherholungsgebiets. Gerade ältere Menschen fühlten sich durch die vielen freilaufenden Hunde belästigt, die teilweise auf den neu gereinigten Flächen unterwegs sind. „Einige Besucher der Baierhansenwiesen halten sich nicht an Regeln. Wiederhergestellte Flächen sind von Trampelpfaden durchzogen, neu gepflanzte Hecken zertreten und Absperrungen zerstört“, sagt Rehwald. Das verursache großen finanziellen Schaden. Ein Feldschütz soll nun das Areal kontrollieren und aufklären, was nicht erlaubt ist – ähnlich wie zuvor die Dreieichlotsen. Der neue städtische Mitarbeiter ist zunächst zwei Jahre lang mit einer halben Stelle beschäftigt. Das Auswahlverfahren laufe noch, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon.