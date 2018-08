Hooschebaafest: Ein partytauglicher Publikumsmagnet

Als die Darmstädter Band Pfund es auf dem Lindenplatz krachen ließ, gab’s im Publikum kein Halten mehr. Mehr als 100 Helfer hatte die STG an den drei Festtagen im Einsatz.

Dreieich - Einzig gute Laune mussten die Besucher selbst mitbringen, für alles andere war gesorgt: Beim Hooschebaafest wurde am Wochenende auf dem Lindenplatz am gleichnamigen Brunnen bei reichlich Live-Musik ausgelassen gefeiert. Von Enrico Sauda

Die Sprendlinger Turngemeinde hatte die Traditionssause 2016 nach dreijähriger Pause wiederbelebt. „Hast du den Lindenplatz schon mal so voll gesehen?“, fragt ein Besucher seinen Nachbarn. „Nein, noch nie“, antwortet dieser. Es ist der erste Abend dieses traditionsreichen Festes, die Band Pfund rockt den Platz. Sänger Markus Philipp steht nicht auf der Bühne, sondern mitten im Publikum auf zwei Bierbänken und heizt den gut 2000 Zuhörern so richtig ein.



Matthias Matthes, Chef der Sprendlinger Turngemeinde (STG), sieht das gern. Ausgelassene Stimmung, gute Musik, tolles Wetter, alles stimmt. „Es war bisher der beste erste Abend, den wir auf dem Hooschebaafest hatten, seitdem wir die Organisation übernommen haben“, sagt ein zufriedener Matthes.

Kurz zur Geschichte des Fests: Nachdem das Hooschebaafest vor einigen Jahren aufgrund behördlicher Auflagen, fehlender Sponsoren und diverser anderer Gründe eingestellt werden musste, hat die STG mit dem Segen der Freunde Sprendlingens ihre Bereitschaft erklärt, es ab 2016 wieder aufleben zu lassen. Der Verein, der gut 1000 Mitglieder zählt, verfügt über die Kapazitäten, dieses dreitägige Ereignis zu stemmen, bei dem in diesem Jahr außer Pfund noch die Steirer, die Quietschboys sowie der Musikzug und das Jugendorchester der Turngemeinde am Start waren. Außerdem gab es fünf externe Anbieter und die STG sorgte selbst für die Versorgung mit Getränken.

„Die Mitglieder zu motivieren mitzumachen, klappt ganz gut“, sagt Matthes, der mehrere Wege dafür gefunden hat: „Einige wenige kommen auf mich zu und fragen, ob Hilfe benötigt wird. Zum anderen hilft es, sie anzusprechen und zum dritten haben wir die Mitglieder verpflichtet, pro Jahr drei Stunden Arbeit zu leisten – die können sie dann in einer Schicht beim Fest ableisten.“ Insgesamt 50 Mitglieder braucht Matthes je Veranstaltungstag, damit alles reibungslos über die Bühne geht. „Und es gibt noch eine Stammmannschaft von ungefähr 20 Leuten“, so Matthes weiter, der selbst aus dem Veranstaltungsbereich kommt. „Das Hooschebaafest auf die Beine zu stellen, macht Spaß“, sagt er. Doch das sei – natürlich – nicht der einzige Grund, warum er und die anderen sich so ins Zeug legen. „Nach dem Fest ist vor dem Fest“, greift Mattes das alte Sepp-Herberger-Zitat auf und wandelt es STG-passend um.

Hooschebaa-Fest in Sprendlingen: Bilder Zur Fotostrecke

Mit dem Fest verfolgt der Verein gleich mehrere Ziele. „Wir wollen auf uns und unsere Arbeit aufmerksam machen, außerdem kommt das Geld unsrer Kasse zu Gute und wir können gleichzeitig etwas Gutes für Dreieich tun“, erklärt Matthes, der sich auch darüber freut, dass die Veranstaltung von anderen im positiven Sinn abweicht. „Wir haben hier nichts mit Pöbeleien oder Schlägereien zu tun.“ Jeder, der herkomme, wolle einen schönen Abend haben.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Geld, das der Verein einnimmt, steckt er in den Umbau und die Sanierung des Vereinshauses. „Aber, da gibt es nichts zu beschönigen, so ein Fest kostet auch eine Stange Geld“, weiß Matthes und muss ans vergangene Jahr denken, als das Wetter den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung machte. „Damals haben wir gerade noch so eine schwarze Null geschafft.“

Das „neue“ Hooschebaafest ist eine Erfolgsgeschichte. Auch von Seiten der Anwohner. „Von ihnen bekommen wir sehr gute Resonanz“, sagt Matthes. „Bis auf ein paar Ausnahmen natürlich.“ Aber: „Wir halten uns an die Vorgaben der Stadt.“ Nächstes Jahr soll es wieder ein Hooschebaafest geben; dann aber wieder im Juni. „In diesem Jahr fiel es auch wegen der Fußballweltmeisterschaft auf den August.“