Pianisten der Musikschule überzeugen Jury bei „Jugend musiziert“

Dreieich - Zu einem vollen Erfolg wurde der diesjährige Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die beiden Pianisten der Musikschule Dreieich: Sowohl Olivia Zhang als auch Maximilian Geis stießen mit ihren Leistungen auf ungeteilte Zustimmung der Juroren, bekamen jeweils die Höchstnote von 25 Punkten und einen ersten Preis.

Olivia Zhang (11) interpretierte bei ihrem Auftritt in Dietzenbach in der Altersgruppe II ein facettenreiches Programm, welches die „Rumänischen Volkstänze“ von Bela Bartok sowie das Stück „Kobold“ von Edvard Grieg beinhaltete. Ihr Lehrer Christian Fritz zeigte sich von ihrer Leistung äußerst beeindruckt: „Olivia hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und besitzt für ihr Alter ein sehr großes musikalisches Einfühlungsvermögen, eine schnelle Auffassungsgabe sowie auf der Konzertbühne ein hervorragendes Konzentrationsvermögen.“ Es mache große Freude, mit ihr zu arbeiten und ihr zuzuhören. „Sie hat es sich einfach verdient, dass diese Arbeit von der Jury anerkannt wurde und sich in der Punktewertung widerspiegelt“, freut sich Fritz.

Auch der knapp 20-jährige Maximilian Geis erwischte in der Altersgruppe VI einen guten Tag und überzeugte bei Ludwig van Beethovens Sonate Op. 10, Nr. 2 und der Ballade g-moll von Frédéric Chopin mit „schöpferischem Klavierspiel, beeindruckender Virtuosität und der Fähigkeit zur romantisch-expressiven Ausdeutung insbesondere von Chopins Klangsprache“. Die Jury sparte in der Beratung nicht mit Lob und fragte: „Was sollen wir Dir noch sagen? Du hast so überzeugend und beeindruckend gespielt, dass es uns respektlos erschiene, noch Kritik zu üben“. Sein Klavierlehrer Klaus Cutik ergänzte: „Du hast nach einem stark kammermusikalischen Jahr 2016 mit vier ersten Preisen in der Duo-Wertung nunmehr einen echten solistischen Glanzpunkt gesetzt – ich bin begeistert.“

Auch Musikschulleiter Martin Winkler freute sich: „Es ist mir wichtig, dass wir Talente ausbilden, die mit Herzblut und Leidenschaft musizieren. Sowohl Olivia Zhang als auch Maximilian Geis sind mir aus zahlreichen Musikschulkonzerten bestens bekannt und es ist unser Ziel, solchen Talenten den Weg zu ebnen. Er bedankte sich auch bei seinen beiden Kollegen Christian Fritz und Klaus Cutik für ihren großen Einsatz. Die Musikschule feilt derzeit an einer Konzeption, beide Talente der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies soll nach Möglichkeit noch vor dem Landeswettbewerb, der am Samstag, 25. März, in Schlitz ausgerichtet wird, geschehen. (jc)

