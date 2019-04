Mit dem Lehr- und Kräutergarten ist in den Baierhansenwiesen ein erstes Leuchtturmprojekt entstanden, mit dem gestern eröffneten Naturlehrpfad ist das Landschaftsschutzgebiet um eine weitere Attraktion reicher.

Das nächste Projekt ist schon in der Mache, noch im Sommer soll der Platz der Generationen eingeweiht werden. Dazu wird der Kinderspielplatz in der Verlängerung der Schleusenstraße erneuert und um einen Bewegungsparcours für die ältere Generation erweitert. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und städtische Mittel. „Die Arbeit der AG Umwelt und Naturschutz, in der die Verbände organisiert sind, strahlt weit über Dreieich hinaus“, lobt Bürgermeister Martin Burlon die Protagonisten. fm.