Polizei sucht nach 56-jährigem Vermissten aus Offenthal

Dreieich - Die Polizei sucht aktuell nach einem 56-Jährigen aus Dreieich-Offenthal. Der Mann wurde zuletzt am Mittwochnachmittag gesehen - aktuellen Ermittlungen zufolge könnte er sich im Frankfurter Bahnhofsgebiet aufhalten.

Wo hält sich Dieter Pfannemüller zurzeit auf? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet jetzt die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach dem 56-Jährigen aus Dreieich-Offenthal. Der Gesuchte wurde zuletzt am Mittwochnachmittag gesehen und ist seither verschwunden, so die Polizei. Aktuellen Ermittlungen zufolge könnte er sich im Frankfurter Bahnhofsgebiet aufhalten. Dieter Pfannemüller ist 1,75 Meter groß und schlank. Er hat einen dunklen Haarkranz und trägt eine Brille. Zu seiner Bekleidung ist nur bekannt, dass er womöglich mit einer dunkelbraunen Wildlederjacke unterwegs ist.

Der 56-Jährige fährt einen grauen Ford Mondeo mit dem Kennzeichen OF-TS. Er ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Hinweise bitte an die Kripo unter der 069/8098-1234 oder an jede andere Polizeidienststelle. (jo)