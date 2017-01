Poller an exponierter Stelle haben keine lange Lebensdauer

Dreieich - Im Straßenverkehr sind sie für viele nicht mehr als Beiwerk: Über Poller auf Gehwegen macht sich kaum einer Gedanken. Dabei erfüllen sie pflichtbewusst ihren Zweck – allein durch ihr Dasein: Sie verhindern, dass Kurven geschnitten, dabei Bürgersteige befahren oder auf ihnen geparkt wird. Von Cora Werwitzke

Dabei haben es die Pfosten gerade an exponierten Stellen in der Stadt nicht leicht. Stellvertretend für viele ihrer Art sei an dieser Stelle mal auf das Schicksal von besonders riskant lebenden Pollern aufmerksam gemacht: Das Sprendlinger Exemplar an der Ecke Brunnen-/Eisenbahnstraße ist in den vergangenen drei Jahren zum Beispiel gut ein Dutzend Mal umgefahren worden. Diese Zahl gab Erster Stadtrat Martin Burlon am Rande einer Stadtverordnetenversammlung auf eine Anfrage von Joachim Greul (CDU) bekannt. Der Dienstleistungsbetrieb Dreieich/Neu-Isenburg (DLB) kennt den „Tatort“ inzwischen gut, schlüpfen doch seine Mitarbeiter in die Rolle der Sanitäter, die den Poller nach jedem Zusammenstoß wieder aufrichten müssen. In der Regel kommt jedoch jede Hilfe zu spät, dann muss ein bemitleidenswerter, weil vermutlich auch nicht langlebiger Nachfolger die Stellung halten.

Noch geläufiger ist dem DLB-Trupp allerdings der Weg zu zwei noch viel gefährdeteren Artgenossen: Im Schnitt 15 Mal im Jahr erwischt es die Dreieichenhainer Poller an der Ecke Hainer Chaussee/Solmische-Weiher-Straße. Damit ist das Duo links und rechts der Einmündung unangefochtener Rekordhalter. Es markiert eine Straßenverengung, die offenbar der eine oder andere erst durch den unmittelbaren Zusammenprall registriert. Die Pfosten ziehen dabei kraft der ihnen auferlegten Aufopferungspflicht den Kürzeren, bewahren damit aber in der Regel Privateigentum, wenn nicht gar Fußgänger vor Schlimmerem. Bei jedem Austausch der Pfosten fallen bei der Stadt übrigens Kosten in Höhe von 150 Euro an. Den rücksichtslosen Verursachern kann der Schaden so gut wie nie in Rechnung gestellt werden, sie fahren in der Regel einfach weiter.