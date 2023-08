Das Hobby zum Beruf gemacht

Von: Frank Mahn

Es ist nicht zu übersehen, für welchen Verein sein Fußballherz schlägt. In der durchaus knapp bemessenen Freizeit entspannt Hartmut Honka gerne im Garten mit einem Buch – und mit „Fräulein Smilla“. © -Strohfeldt

Er ist seit vielen Jahren der „Platzhirsch“ im Wahlkreis 44: Hartmut Honka aus Dreieich hat schon früh den Weg in die Politik gefunden und ist gerade mal 28, als er in den Hessischen Landtag einzieht. Seither hat der 45-Jährige das Direktmandat viermal verteidigt. Honka ist seit 2018 unter anderem Sprecher der CDU-Fraktion für Digitales und Datenschutz.

Dreieich - Sein politisches Engagement beginnt 1996 kurz vor dem Abitur – klassisch in der Jungen Union. Honka wird in der Neu-Isenburger Buchenbuschsiedlung groß, ist Messdiener und Gruppenleiter in der Kirche und in der Kolpingsfamilie Zum Heiligen Kreuz aktiv. „Die Kirche war damals ein Anlaufpunkt für Jugendliche in der Siedlung“, erzählt Honka. Der langjährige Stadtverordnetenvorsteher Walter Norrenbrock ermuntert ihn zur Kandidatur bei der Kommunalwahl. Auf Anhieb klappt’s nicht, aber 1998 rückt er nach ins Stadtparlament.

Die Dinge nehmen ihren Lauf. Bis zu seinem Wohnortwechsel gehört er der CDU-Fraktion an, in Dreieich knüpft er daran 2006 an. Später wird Honka Partei- und Fraktionschef.

Politischer Mensch

Der hoch aufgeschossene Dreieicher ist ein durch und durch politischer Mensch. Als sein früherer Mentor Rüdiger Hermanns 2006 abdankt, füllt Honka als sein Stellvertreter und bisheriger Referent die Lücke. Aus dem Freizeit- wird zusätzlich ein Berufspolitiker. Das Verhältnis zu Hermanns ist indes zerrüttet. Der einstige „Schwarze Riese“ schmeißt 2011 alle Ehrenämter hin und holt zum Rundumschlag gegen die Dreieicher CDU aus, bezeichnet sie als seelenlos, blutarm und substanzlos. Seither hat Honka mit Hermanns nur noch die Körpergröße gemein.

Was ist es, was ihn antreibt? „Für mich war das damals eine Riesenchance, aus meinem Hobby einen Beruf zu machen“, schildert er und sagt, dass er sich gerne für Menschen einsetzt. Klar: Im Wahlkampf tanzt er momentan auf vielen Hochzeiten, aber er ist auch sonst sehr präsent, zeigt sich bei Vereinen, hört zu – und verkündet natürlich auch gerne mal „frohe“ Botschaften der Landesregierung.

„Hohe Disziplin“

Die besteht seit zwei Legislaturperioden aus Schwarz-Grün und arbeitet zumindest nach außen geräuschlos. „Das Geheimnis für das Funktionieren der Koalition ist hohe Disziplin“, sagt Honka. Oft werde über bestimmte Themen im kleinen Kreis stundenlang gerungen, aber jeder sei bereit, Zugeständnisse zu machen. Schwarz-Grün hätte nach der Kommunalwahl 2021 auch in Dreieich eine Mehrheit gehabt. „Aber nachdem wir mit allen Fraktionen mit Ausnahme der Linken Gespräche geführt hatten, war schnell klar, dass es die größten Schnittmengen mit SPD und FWG gibt.“

Auf die Frage, was er von der AfD hält, die immerhin mit 14 Abgeordneten im Landtag sitzt, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Das sind rechtsradikale Spinner.“ Kooperationen sind für Honka ausgeschlossen.

Schulen besser austatten

Auf was legt er seine Schwerpunkte? Als Fraktionssprecher für Digitalisierung und Datenschutz will sich Honka weiterhin dafür stark machen, die Schulen besser auszustatten. „Ich halte aber nichts davon, dass Kinder schon bei der Einschulung ein iPad bekommen.“ Die Themen Digitalisierung und auch KI sieht Honka als „überhyped“ an. „Wir müssen die Menschen mitnehmen, gerade Älteren macht diese Entwicklung Angst.“

Einer seiner sehnlichsten Wünsche für seinen Wahlkreis ist der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 486 zwischen Langen und der A5. Seit Jahren wird darüber diskutiert, immer wieder gerät die Planung ins Stocken. Da hilft wohl auch der kurze Dienstweg zu Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) nicht.

Ein weiteres Verkehrsthema beschäftigt Honka intensiv: die Regionaltangente West. Der CDU-Mann ist dafür, dass nicht in Buchschlag Endstation für die Schienenverbindung ist, sondern die RTW bis nach Langen geführt wird. „Die Parksituation rund um den Bahnhof in Buchschlag ist jetzt schon stark angespannt. Sie wäre dann katastrophal.“

