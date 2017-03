Post bleibt mal wieder geschlossen

Offenthal - „Post lässt Kunden vor dem Nichts stehen“, titelte unsere Zeitung am Dienstag vergangener Woche. Gemeint war die fünftägige Schließung der Offenthaler Postfiliale im Herrenwiesenweg ohne den geringsten Hinweis seitens des Unternehmens. Von Frank Mahn

+ Immerhin gibt es diesmal einen Aushang, mit dem die Kunden über die Schließung informiert werden. © p

Wenn man dem neuesten „Streich“ der Post etwas Positives abgewinnen möchte, dann allerhöchstens so viel: Diesmal hängt ein Schreiben an der Tür, das die bevorstehende Schließung ankündigt. Vom 3. bis zum 10. April schauen die Offenthaler schon wieder in die Röhre. In dieser Zeit bleibt der Laden geschlossen. Ein Grund wird nicht genannt, aber er lässt sich erahnen. Stefan Heß, Sprecher der Post, bestätigt die Vermutung. „Es ist kein Personal verfügbar.“ Das kann man wohl ohne Übertreibung einen Offenbarungseid nennen. Eine komplette Schließung sei „eher unüblich, aber in diesem Fall die letzte Möglichkeit“. Man bemühe sich, zusätzliche Leute zu finden, so Heß, die Suche sei aber bislang ins Leere gelaufen.