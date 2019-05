Post-Tochter geht, kommt aber wieder

Dreieich - Die erste Meldung ließ noch einige Fragen offen, jetzt herrscht Klarheit: Die DHL Solutions GmbH, eine Tochter der Deutschen Post, verlässt im kommenden Frühjahr zwar das Dreieichenhainer Gewerbegebiet, aber die Logistiker kommen zurück.

Das Gebäude in der Straße An der Trift, in dem DHL aktuell untergebracht ist, wird abgerissen und durch eine neue Lagerhalle ersetzt. Das übernimmt der Projektentwickler Point Park Properties (P3). Bis zur Fertigstellung 2019 siedelt sich DHL übergangsweise in Mörfelden an.

Damit in der neuen, etwa 30.000 Quadratmeter großen Halle auch sogenannte wassergefährdende Stoffe gelagert werden können, soll die Bodenplatte mit einer Folie abgedichtet werden, teilt der Projektentwickler mit. (fm)

Das könnte Sie auch interessieren:

Betrunkener DHL-Fahrer rückwärts auf Autobahnauffahrt unterwegs - Bis es kracht

Falsche Auffahrt genommen? Am 1. Mai zu tief ins Glas geschaut? Einem DHL-Fahrer in Hessen droht richtig Ärger. Er ist mit seinem Transporter rückwärts auf einer Autobahnauffahrt unterwegs - bis es kracht.

DHL-Zentrum in Obertshausen eröffnet: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: picture-alliance/ dpa