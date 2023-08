Poststation schließt Servicelücke in Dreieich

Von: Nicole Jost

Die neue Poststation an der Oisterwijker Straße im Test: Torsten Gröb (von links) von der Wirtschaftsförderung der Stadt Dreieich, Gabriele Schulz, Politikbeauftragte der Post, Daria Klein, Teamleitung Rhein-Main der Packstationen/Post, Monika und Thomas Meyer vom Sprendlinger Judoverein, auf dessen Gelände die Station steht. © -Jost

Schnell mal ein Päckchen zur Post bringen oder ein paar Briefmarken kaufen? Das kann Buchschlager schon mal zur Verzweiflung treiben. Als normaler Arbeitnehmer mit 40-Stunden-Woche sind die von der Post betriebenen Filialen in beiden Stadtteilen eher schlecht zu erreichen. Doch nun gibt es eine Erleichterung. Seit Kurzem hat Dreieich in der Oisterwijker Straße 36 in Sprendlingen eine Poststation.

Anders als die bislang bekannten Packstationen, können die Kunden dort nahezu alle Dienstleistungen des Bonner Unternehmens rund um die Uhr bekommen: von der Aufgabe eines Briefes über Frankierungen für Briefe und Pakete, das Versenden und Empfangen von Päckchen bis hin zum Stellen eines Nachsendeantrags am Terminal. Bezahlt wird bargeldlos mit allen gängigen EC-, Visa- oder Masterkarten oder über Google Pay oder Apple Pay. Gibt es mal Probleme, hilft ein Mitarbeiter aus dem Kundenservice über eine Videochatfunktion.

Offizielle Eröffnung

Bei der offiziellen Eröffnung am Dojo des Sprendlinger Judovereins, auf dessen Gelände die Poststation steht, erklärt Gabriele Schulz, regionale Politikbeauftragte bei der Deutschen Post für Hessen, wie besonders die Poststation als „jüngstes Kind der Postfamilie“ noch ist: „Wir haben über 12 000 Packstationen mit rund 23 Millionen Kunden, aber erst rund hundert Poststationen in Deutschland. Im Kreis Offenbach ist die in Dreieich die erste, sie nächsten sind in Maintal oder in Hanau.“

Städte, in denen Post-Filialen deutlich eingeschränkte Öffnungszeiten haben, werden zuerst mit den neuen Stationen bedient. Rund tausend sollen in den nächsten Jahren über das ganze Bundesgebiet verteilt kommen. Die Vorteile liegen für Schulz auf der Hand: Die Stationen seien unkompliziert zu bedienen und zu jeder Zeit erreichbar. Zusteller, die die Paketempfänger nicht erreichen, können die Pakete an einem Ort gesammelt abgeben und die Empfänger müssen nicht beim Nachbarn klingeln. Mit dem Karten-Terminal können jetzt auch Briefe und Paketdienstleistungen direkt vor Ort bezahlt werden.

Wichtige Ergänzung

„Wir sind stolz, dass wir in Dreieich eine der ersten Poststationen bekommen haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass die Stationen nur eine Ergänzung zu den Filialen sind“, hofft Torsten Gröb, Fachbereich Wirtschaftsförderung im Dreieicher Rathaus, dass es bald gelingt, einen Partner für die Buchschlager Filiale zu finden. Das Bemühen darum sichert Stefan Heß, Pressesprecher der Post in Frankfurt, zu.

Thomas Meyer, Ehrenpräsident des Judovereins, ist froh, dass die Poststation auf dem Gelände des Vereins, der offizieller Vertragspartner der Post ist, liegt. „Es ist in unserer Tradition, in den 15 Jahren, in denen wir an diesem Standort zu Hause sind, mit anderen Vereinen zu kooperieren. Vielleicht entdeckt manch einer, der sein Päckchen hier abholt oder hinbringt auch uns und schaut mal rein“, hofft der Ehrenpräsident auf Aufmerksamkeit für die Judoka.

Einfach zu handhaben

Gemeinsam testen Torsten Gröb, Thomas Meyer und Gabriele Schulz, wie sich die Station bedienen lässt. Sie verschicken ein Päckchen, drucken auf dem großen Display mit einfachen Handlungsanweisungen eine Frankierung aus und schließen das Paket in einem der Schließfächer ein. Die Station wird bis dato schon recht gut angenommen. Eine Frau holt mit einer Karte ein Paket aus der Station ab, eine andere legt eines ein. Maximilian Beckmann hat wichtige Post und will eine Nachnahmesendung aufgeben. Auch das gelingt dem jungen Mann leicht. „Ich bin froh, dass es diese Poststation jetzt hier direkt in meiner Nachbarschaft gibt. Das Teil ist komfortabel bedienbar und das rund um die Uhr. Ich musste sonst immer nach Langen rüberfahren. Manchmal hatte ich Glück und die Filiale in Buchschlag hatte auf. Die neue Anlaufstelle vereinfacht es für mich sehr.“

Auch Gabriele Schulz weiß, dass die neue Poststation in Sprendlingen an der Grenze zu Buchschlag in den ersten drei Wochen schon sehr gut frequentiert ist. „Wir haben hier auch eben schon einen Zusteller gehabt, der 16 Pakete abgestellt hat. Es freut uns natürlich, dass die Station gut ankommt.“

