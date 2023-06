Ohne erhobenen Zeigefinger

Von: Nicole Jost

Mit der Rauschbrille auf dem Bobbycar unterwegs: Vanessa und Maria spüren schnell, dass die 0,8 Promille schon für eine deutliche Einschränkung der Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. 7f.jpg © -Jost

Das Suchthilfezentrum Wildhof bot erstmals in dieser Form einen Präventionstag an einer Schule an. An der Heinrich-Heine-Schule in Dreieich war erst ein Film zum Thema Alkoholmissbrauch zu sehen, danach warteten Aktionen und Gesprächsrunden.

Dreieich – Die Schüler der neunten Realschulklasse an der Heinrich-Heine-Schule sind sichtlich berührt von dem Schicksal der 14 Jahre alten Zoey. Das Mädchen möchte ihren alkoholkranken Vater darin unterstützen, von seiner Sucht weg zu kommen – und scheitert. In einer Nacht taucht er nicht zu Hause auf und sie findet ihn sturzbetrunken in einer Kneipe. Statt mit seiner Tochter mitzugehen, gibt er Zoey einfach nur Geld. Der Teenager ist verzweifelt.

Der Spielfilm über die Lebenswelt von Kindern aus suchtbelasteten Familien ist der Auftakt des Aktionstages des Suchthilfezentrums Wildhof in der Dreieicher Europaschule. „Wir kooperieren das erste Mal so eng mit einer Schule, bislang haben wir den Filmtag im Cinemaxx in Offenbach angeboten. Mit diesem neuen Konzept ist es uns möglich, mit unseren Kooperationspartnern und den Schülern noch viel intensiver an diesem Tag zusammen zu arbeiten“, erklärt Kim Schön, Leiterin des Suchthilfezentrums in Offenbach.

Happy End hätte besser gefallen

Nach dem Film haben die Schüler die Gelegenheit, über die Handlung zu sprechen. Die Neuntklässler sind sich einig, ein Happy End hätte ihnen besser gefallen. Gemeinsam erarbeitet die Gruppe, wo Hauptfigur Zoey in Dreieich Hilfe finden würde. Die Schüler sind gut informiert und nennen Anlaufstellen wie das Beratungszentrum West in Sprendlingen, das Suchthilfezentrum, aber auch Selbsthilfegruppen, Vertrauenslehrer oder Notrufnummern.

Im zweiten Teil ist Aktivität von den Schülern gefragt. In der Turnhalle der Dreieicher Gesamtschule sind verschiedene Stationen aufgebaut, die sich mit unterschiedlichen Süchten beschäftigen: Glücksspiel, Mediensucht, Alkohol, Cannabis, Nikotin. Polizeihauptkommissar Björn Ritz, Jugendkoordinator für Stadt und Kreis Offenbach, hat die Bobbycars startklar und setzt den Mädels und Jungs Rauschbrillen auf, die einen Alkoholkonsum von 0,8 Promille simulieren. „Natürlich ist es nicht ganz authentisch, weil der Alkohol auf den ganzen Körper wirkt und wir mit den Brillen nur die Sicht beeinflussen“, erläutert Ritz.

„Holy shit“, sagt die 16-jährige Vanessa überrascht, als sie sich mit der Brille auf ihr Bobbycar schwingt und losfährt, „das ist schon ganz schön übel!“ Recht vorsichtig liefert sie sich mit Klassenkameradin Maria ein Wettrennen. Noch heftiger ist die Rauschbrillenerfahrung an der Nachbarstation. Da hat sie die Wirkung von 1,8 Promille und die Schüler sind kaum mehr in der Lage, im Slalom zu laufen, ohne über die Hütchen zu stolpern.

Jugendliche erzählen

In geschützten Gesprächsrunden kommen die Jugendlichen ins Erzählen und berichten von eigenen Konsumerfahrungen mit Suchtmitteln. „Das ist schön, dass wir jetzt in den verhältnismäßig kleinen Gruppen eine Atmosphäre schaffen können, in der jeder von sich reden kann“, betont Kim Schön. Gerade im Bereich des Nikotinkonsums, erläutert die Leiterin des Suchthilfezentrums Wildhof, haben sich die Zahlen viele Jahre nach unten entwickelt. Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Jugendlichen Raucher plötzlich sprunghaft gestiegen. „Insbesondere der Konsum von Shishas und E-Zigaretten, den sogenannten Vapes, ist für Jugendliche interessant. Da können wir sie erreichen, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit kommen: Diese Produkte sind komplett aus Plastik, werden mit Einmalbatterien betrieben und sind allein in dieser Hinsicht ein Desaster“, so Schön. Sie fürchtet, dass in Zukunft die Themen Mediensucht und Online-Pornografie stärker in den Beratungsstellen auflaufen.

An einem Stand geht es um Lebensplanung und Lebensführung. Die Jugendlichen können mit vielen Bausteinen wie Liebe, Partner, Familie, Freunde, Musik, Smartphone, Tiere, aber auch Alkohol, Nikotin, Shoppen oder Zocken ihre eigene „Lebensmauer“ aufbauen. Die Neuntklässler setzen alle Liebe, Familie und Freunde ins Fundament. „Was macht ihr, wenn ein Baustein wegbricht? Wenn sich eure Freundin von euch trennt?“, werden die Teenager gefragt. Einer der Jungs bekommt Trost von seinem Hund, der andere steigt aufs Motorrad oder geht eine Runde zocken, der nächste kann sich in so einem Fall auf seine Freunde verlassen.

„Uns geht es bei diesem Aktionstag nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger zu warnen und gar Verbote auszusprechen. Jugendliche probieren sich aus und letztlich haben sie auch ein Recht auf ihre eigene Rauscherfahrung. Aber uns ist wichtig, dass sie die Risiken kennen. Dass sie wissen, dass der Schnaps 45 Minuten braucht, bis er seine Wirkung entfaltet und sie nicht vier auf einmal trinken, weil sie denken, sie spüren nichts“, sagt Kim Schön, die gemeinsam mit dem verantwortlichen Lehrer Uwe Grünhäuser ein positives Fazit des Aktionstages zieht.

Am Stand der Polizei ist der simulierte Rausch mit 1,8 Promille noch größer – da fällt schon das Laufen schwer. © Jost