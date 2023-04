Prager Allerlei im Freibad

Von: Holger Klemm

Neben dem Sprungturm im Sprendlinger Freibad hatten die Bürgerhäuser die Bühne für den Auftakt der 21. Dreieicher Musiktage aufgebaut. © strofeldt

Konzerte aus den üblichen Veranstaltungsorten herausholen und über die ganze Stadt verteilen – dafür stehen die 21. Dreieicher Musiktage mit ihren 13 Konzerten unter anderem in Privathäusern, bei Unternehmen und in Kirchen. Zum Auftakt ging es am Freitagabend gleich an den ungewöhnlichsten Ort: das Freibad in Sprendlingen. Doch das passte wunderbar.

Dreieich - Zugleich stellte der Abend eindrucksvoll unter Beweis, dass sich das Spektrum des Veranstaltungsreigens längst nicht mehr nur auf die klassische Musik beschränkt. Zur Eröffnung standen Werke unter anderem von Andrew Lloyd Webber, George Gershwin und Leonard Bernstein sowie Filmmusik beispielsweise von Ennio Morricone im Mittelpunkt, ergänzt durch zwei Ausflüge in den Opernbereich. Bis zum 14. Mai erklingen neben klassischer Musik auch Jazz und Chansons.

Generationenübergreifend

Der generationenübergreifende Auftakt blieb ganz fünf Künstlern aus Prag vorbehalten. Neben den beiden noch jungen Sängern Stella Pokorná und Martin Belohlávek, die beim tschechischen Superstar-Contest erfolgreich waren, war mit dem 79-jährigen Saxofonisten und Klarinettisten Felix Slovácek einer der führenden Jazzmusiker des Nachbarlandes mit von der Partie. Für die Verbindung zwischen den Generationen sorgten neben dem Pianisten Slava Grokhovski auch die Sängerin Pavlina Senic, die nicht nur mit den anderen Interpreten jeweils im Duo, sondern auch mit Solonummern zu gefallen wusste. Neben den beeindruckenden Vorträgen von Slovácek, der neben Bossanova viel Filmmusik präsentierte, überzeugte vor allem der 24-jährige Sänger Martin Belohlávek mit seiner kräftigen und facettenreichen Stimme. Neben Titeln von Gershwin und Williams wagte sich der überaus talentierte Prager Musikstudent auch an Richard Wagner und Mozart (Don Giovanni).

Die ganze Vielfalt

Das Wochenende präsentierte schon einmal die ganze Vielfalt der Musiktage. Nach dem klassischen Konzert am Samstagabend in der evangelischen Kirche Buchschlag mit dem Trio Eduard Nápravnik, ebenfalls aus Prag, mit einem Fokus auf tschechische Komponisten ging es gestern mit einer Matinee bei Familie Seffer mit Felix Slovácek und Slava Grokhovski weiter. Am Nachmittag trat die Roman Kuperschmidt Band bei Gerhardt Baustoffe auf.

Beim Auftakt lobte Bernd Abeln, Vorsitzender des Vereins Dreieich Musik, der wie zahlreiche Sponsoren die Musiktage unterstützt, den künstlerischen Leiter Georgi Mundrov, dem es immer gelinge, mit seinen hochwertigen Programmen das Publikum zu verzaubern. Nächster Termin ist am Freitag, 28. April, um 20 Uhr im Bürgerhaus mit Dominik Horwitz und seinem Programm „Je t’aime“ zu Serge Gainsbourg.

Infos im Internet

Die weiteren Termine der 21. Dreieicher Musiktage finden sich unter buergerhaeuser-dreieich.de. Karten gibt es über die Homepage oder im Ticket-Service des Bürgerhauses, Fichtestraße 50, Tel. 06103 60000.

Zu überzeugen wusste beim Auftaktkonzert auch der junge Sänger Martin Belohlàvek. © -Strohfeldt