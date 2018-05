Kämpferischer Weltverbesserer begeistert Schüler

Sprendlingen - Eine außergewöhnliche Unterrichtseinheit erlebten gestern 100 Kinder der Gerhart-Hauptmann-Schule. Zu Gast war der Meeresbiologe, Fotograf und Umweltschützer Robert Marc Lehmann. Von Manuel Schubert

Uschi machte ihn zum Weltverbesserer. 2011 war das, Lehmann arbeitete in Kenia als Safari-Guide, Uschi war eine prächtige Nashorndame. Stolze anderthalb Meter maß ihr Horn – Weltrekord. Doch eines morgens fand Lehmann sie auf dem Boden liegend. Es war ein grausiger Anblick: Ein Wilderer hatte dem Tier eine Kugel in den Bauch geschossen und mit einer Kettensäge das Gesicht abgetrennt. Das Horn war weg. „Bis dahin“, erinnert sich Lehmann, „war alles Abenteuer.“ Danach nicht mehr.

Der 35-Jährige erzählt diese Geschichte am Freitagmorgen in der Aula der Gerhart-Hauptmann-Schule vor rund 100 Dritt- und Viertklässlern. Gute 300 Tage im Jahr ist der Umweltschützer und Tierfotograf auf Reisen. Wenn er in Deutschland weilt, hält er Vorträge wie diesen. Vor rund 30.000 Leuten spricht der Mann im Jahr, die Hälfte davon sind Kinder.

Es sind teils brutale Bilder, mit denen Lehmann das Bewusstsein der Schüler schärfen will. Manche davon sind kaum zu ertragen: Menschen, die Haien bei lebendigem Laib die Flossen abschneiden. Vögel, die sich Nester aus Plastikmüll bauen und selbst damit strangulieren. Wilderer, die in einem kleinen Raum 400 tote Meeresschildkröten gestapelt haben wie Reissäcke. Auch die Wahrheiten, die Lehmann mitgebracht hat, sind nicht leicht verdaulich. „Pro Jahr sterben über 200 Millionen Haie durch den Menschen“, berichtet der Aktivist. „Und täglich sterben 100 Tierarten aus, weil Menschen ihnen den Lebensraum wegnehmen.“

Lehmanns Mitgefühl für die tierischen Mitbewohner der Erde war nicht immer so groß. Er wirft Bilder aus seiner Jugend an die Wand, ein junger Mann, der grinsend Fische in die Kamera hält, die am Haken zappeln. Heute bereut er das. „Ich hatte Spaß, der Fisch hatte Angst.“ Als junger Erwachsener arbeitete er fünf Jahre lang als Seehundetrainer. Eine Zeit, in der bei ihm ein Umdenken einsetzte. Lehmann zeigt ein Video von einem Seehund, der sich im Kreis dreht und Saxofon spielt. Auf den ersten Blick witzig. „Aber ist ein gefliestes Schwimmbecken das natürliche Umfeld für so ein Tier?“, fragt er. Natürlich nicht, schließlich schwimme ein Seehund in freier Wildbahn gute 200 Kilometer am Tag. Im Zoo ist das eher schwierig.

Lehmann hat in Kiel Meeresbiologie studiert und eine Ausbildung zum Forschungstaucher hinter sich, mehr als 100 Länder bereist und seine Füße dabei auf sämtliche Kontinente gesetzt. Früher verdiente er sein Geld damit, Fische, Quallen oder Seesterne zu fangen und an Zoos oder Tierhandlungen zu verkaufen. Als er sich näher mit den Hintergründen beschäftigte, brachte er das nicht mehr übers Herz. Ein Seelachs werde in der Natur rund 30 Jahre alt, im Aquarium nur eines, verdeutlicht er.

Heute fängt Lehmann die Tiere nur noch mit der Kamera ein, etwa für die ZDF-Serie „Terra X“, für die er regelmäßig filmt. Von seinen Reisen um den Globus bringt er nicht nur grausame Bilder mit, sondern auch wunderschöne. Fotos zeigen ihn beim Tauchen mit Delfinen und beim Planschen mit Seerobben. Auf einem Video hilft er mit, einen gestrandeten Orca zurück ins Meer zu geleiten und wieder mit seiner Familie zu vereinen. Und wer so viel von der Welt gesehen hat, kann natürlich auch die ein oder andere unterhaltsame Geschichte berichten. Etwa, dass Delfine gern auf Kugelfischen kauen, weil deren Gift eine berauschende Wirkung hat.

Gefährlicher als das Tauchen mit Haien ist für Lehmann die Jagd nach Wilderern – für ihn eine Herzensangelegenheit. Mit versteckten Kameras dokumentiert er, wie sie Delfine schlachten. Er sucht im Dschungel nach Fallen und vernichtet sie. Mit ehemaligen Navy-Seals entert er illegale Fischerboote und verhaftet die Kapitäne.

Es geht auch weniger radikal. Lehmann gibt seinen jungen Zuhörern noch ein paar Tipps mit auf den Weg, mit denen sich auch ohne großen Aufwand etwas für Natur und Tier tun lässt: Zahnbürsten aus Bambus benutzen. Mineralwasser mit einem Trinkwassersprudler selbst herstellen. Bei McDonald’s mal den Strohhalm weglassen. Mit der Klasse im Wald Plastikmüll sammeln. „Ihr seid die Generation, die noch etwas bewirken kann“, sagt Lehmann. „Wenn ich in zehn Jahren an eine Grundschule gehe, kann es schon zu spät sein.“