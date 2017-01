Querflötistin holt sich ersten Preis bei US-Wettbewerb

„Musik macht mich glücklich“

+ © p Mit der Querflöte hat Katharina Martini ihr Instrument gefunden. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Auftritte und Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Auch der Konzertkalender 2017 ist bereits jetzt prall gefüllt. © p

Dreieich - Preise bei Wettbewerben hat die junge Musikerin Katharina Martini schon etliche geholt. Doch das ist bislang der größte Coup. Ihr Erfolg bei einem US-Wettbewerb ist für die junge Dreieicherin mit einem Auftritt in der Carnegie Hall verbunden. Von Holger Klemm

Dazu fliegt sie mit ihrer Familie im April nach New York. Die 17-Jährige schickte eine Videoaufnahme für den Wettbewerb „American Protégé: International Woodwind und Brass Competition 2016“ – mit Erfolg. Mit der „Sonata Undine“ von Carl Reinecke sicherte sich die Querflötistin den ersten Preis sowie eine Auszeichnung der Jury – verbunden mit dem Auftritt in dem renommierten und einzigartigen Konzerthaus. „Das ist eine spannende Sache, über die ich mich sehr freue“, sagt die Musikerin. „Musik macht mich glücklich, ich liebe es auf der Bühne zu stehen, die Menschen zu berühren und zu verzaubern“, betont Katharina Martini. Und da gab es schon einige Gelegenheiten, seitdem sie sich Ende 2009 erstmals näher mit der Querflöte beschäftigte - nach einigen Jahren Blockflöte und Klavier.

„Das Instrument bietet unglaublich viele Klangmöglichkeiten“, berichtet die 17-Jährige. Zudem gebe es ein Repertoire von der alten über alle Epochen bis hin zur neuen und experimentellen Musik - ganz im Gegensatz zur Blockflöte, wo sich in einigen Epochen gar keine Stücke finden. Katharina Martini wollte sich aber erst einmal drei Monate geben, herauszufinden, ob die Querflöte ihr Instrumente ist und zu ihr passt. Die Frage war rasch beantwortet. Schnell stellten sich Erfolge bei Wettbewerben und zahlreiche Auftritte ein. Unterrichtet wird sie von ihrer Mutter Christiane, die die Musikschule Casa Musica leitet und mit der sie auch im Duo als Blockflötenspielerin auftritt, sowie als Jungstudentin von Professorin Stephanie Winkler an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Daneben geht die 17-Jährige auf die Weibelfeldschule, wo 2017 das Abitur ansteht.

Zu einer Art Türöffner wurde 2015 der erste Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit der Höchstpunktzahl von 25, verbunden mit einem Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben. Daraufhin durfte sie in der Laeisz Halle in Hamburg und beim Schleswig-Holstein- Musikfestival auftreten, wo sie den Nachwuchsförderpreis der dortigen Sparkassenstiftung gewann. „Das Ambiente dort ist wunderschön und das Publikum toll“, schwärmt die Musikerin. Im Juni 2016 kam sie in den Genuss des Gerd-Bucerius-Stipendiums der Deutschen Stiftung Musikleben, die die Teilnahme am US-Wettbewerb ermöglichte. Nach bestandenem Probespiel ist die Dreieicherin auch Mitglied im Bundesjugend-Orchester.

So wirkt Musik auf unseren Körper Zur Fotostrecke

Um das alles zu erreichen, ist natürlich tägliches und intensives Proben eine Selbstverständlichkeit. „Es ist toll, neue Stücke und unbekannte Komponisten zu entdecken und sich durch die verschiedenen Epochen zu spielen.“ Auf eine Richtung will die Dreieicherin sich nicht festlegen lassen. Und doch hat sie ein Faible für die romantische Musik, die einem die Freiheit gibt, Emotionen auszuspielen. Das sei bei Komponisten wie Bach ganz anders, wo sehr viel mehr vorgegeben sei. Bleibt neben der Musik überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? „Ich backe und koche sehr gern“, antwortet die Dreieicherin. In der Weihnachtszeit überraschte sie ihre Familie mit vielen Leckereien. Und bei der intensiven Beschäftigung mit der Musik bleibt auch noch die Zeit für Pop, Jazz oder andere Musik im Radio. „Wir hören abends querbeet“, erzählt die 17-Jährige, deren Familie überaus musikalisch ist. Neben der Mutter, die ebenfalls bei Konzerten auftritt, singt ihr Vater im Gospelchor und ihr Bruder spielt Trompete.

Nach dem Abitur strebt Katharina Martini an, die Liebe zur Musik zum Beruf zu machen. Ihr Traum ist es, solistisch tätig zu sein. „Doch ich bin offen für alles, was kommt.“ So gefällt es ihr ebenfalls, in Ensembles oder Orchestern zu spielen. Schon jetzt bildet sie ein Duo mit der Pianistin Jinju Oh und spielt in einem Trio mit Querflöte, Cello und Klavier. Auch als Komponistin ist die Dreieicherin schon hervorgetreten. Dabei macht es ihr Spaß, mit den vielfältigen Möglichkeiten der Querflöte zu experimentieren und ihr neue Töne zu entlocken.

Der Konzertkalender 2017 ist bereits gut gefüllt. Neben der Carnegie Hall sind weitere Highlights der Auftritt als Solistin mit Mitgliedern des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters sowie mit ihrem Trio beim Schleswig- Holstein-Musikfestival. Außerdem gibt es im Dezember ein Weihnachtskonzert in Hasselburg, ebenfalls inSchleswig-Holstein.