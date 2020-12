Radschnellweg in Dreieich: Anwohner-Initiative fordert Beteiligung bei Routenplanung

„Beule muss ausscheiden“

Bei den Diskussionen um den Radschnellweg in Dreieich sei „viel Vertrauen verspielt worden", bemängelt die Bürgerinitiative.

Für die „Freunde des Radschnellwegs in Dreieich“ steht fest: Die sogenannte Beule, also der durch Sprendlingen führende Abschnitt des Radschnellwegs zwischen Darmstadt und Frankfurt, darf in der weiteren Planung keine Rolle mehr spielen. Zugleich fordert die Anwohner-Initiative, die sich für die „Sommerroute“ entlang der Main-Neckar-Bahnlinie ausspricht, die umgehende Beteiligung an der Erörterung alternativer Routen.