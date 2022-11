Radschnellweg nun doch entlang der Bahnlinie in Buchschlag

Von: Nicole Jost

Zur Anbindung an den nun doch entlang der Bahnlinie möglichen Radschnellweg möchte ADFC-Vorstand Ralph Enger bei der Bürgerversammlung wissen, ob es für den Bau Zuschüsse gibt. © jost

Es scheint beschlossene Sache: Der Radschnellweg von Darmstadt nach Frankfurt mit der Sprendlinger Beule ist Geschichte. Stattdessen sollen die Radfahrer westlich der Bahn auf deutlich kürzerer Strecke an Dreieich vorbeigeführt werden.

Dreieich - Diese Pläne, die bislang wegen des Bannwalds als ausgeschlossen galten, präsentiert Manfred Ockel, Geschäftsführer der Regionalpark Südwest gGmbH, auf der Bürgerversammlung am Dienstagabend im Sprendlinger Bürgerhaus.

Die Frage von Roland Kreyscher bringt Licht ins Dunkel. Der Sprecher der Grünen will wissen, wie es möglich ist, die Strecke entlang der Bahn zu führen: „Wir haben uns jetzt ein Jahr lang mit zehn Alternativen durch die Stadt beschäftigt. Seit dem letzten Freitag ist es möglich, entlang der Bahn zu planen, ohne den Bannwald zu berühren, wie geht das?“

Manfred Ockel erläutert, dass das Areal der Bahn erneut vermessen wurde: „Das ist wesentlich breiter als der Gleisbereich. Die Bahn hat an dieser Stelle eine Fläche in der Breite von zehn Metern in ihrem Eigentum.“ Das ermögliche jetzt, den Radschnellweg an der Bahn entlangzuführen. So sei der Bannwald nicht betroffen. Die notwendige Neuversiegelung könne inmitten von „minderwertigem Bewuchs“ passieren. Die ersten Gespräche mit dem Forst gab es, diese seien „wunderbar konstruktiv“ verlaufen, wie der Geschäftsführer der Regionalpark Südwest mitteilt.

Diese neue Routenführung würde vom Langener Gewerbegebiet komplett an der Bahn entlang bis zum Isenburger Bahnhof führen. Damit die Radfahrer am Bahnhof Isenburg die Gleisseite wechseln können, um dann in Richtung Frankfurt weiter zu fahren, braucht es ein neues Bauwerk über die Bahn. Die alte Unterführung in Neu-Isenburg besitzt nicht die Leistungsfähigkeit, den Radverkehr aufzunehmen. An der Anschlussstelle am Bahnhof Buchschlag sieht Manfred Ockel auf Nachfrage aus dem Publikum die Option, die vorhandene Unterführung zu nutzen und mit eventuellen Straßenverbreiterungen oder Ausweichbuchten für den Bus oder die Taxis, zu optimieren.

Vor rund 80 Besuchern, davon 20 Kommunalpolitiker, gut 25 Mitglieder des ADFC und 35 interessierten Bürgern, erläutert Ockel die vielen Vorteile der neuen Option. Die Strecke des 4,50 Meter breiten, mit LED ausgeleuchteten Schnellwegs ist mit 6,37 Kilometern zwischen Langen Nord und dem Isenburger Bahnhof rund zwei Kilometer kürzer, als der durch Sprendlingen. Statt 21 Kreuzungspunkten hat die Sommerroute nur zwei, die Konflikte mit Land und Forstwirtschaft, mit ruhendem Verkehr und Fußgängern wertet er als gering und auch die Probleme mit dem Flächenankauf bestehen wegen weniger Eigentümer – nur Forst und Bahn – nicht. Auch die Verbindung und der Synergieeffekt zu der ebenfalls in der Versammlung vorgestellten Radschnellverbindung zwischen Seligenstadt und Flughafen sei mit der Route westlich der Bahn am größten.

Der ADFC Dreieich hat früh kritisiert, dass die Route im Wald entlang der Bahn eine schlechte Verbindung zum innerstädtischen Radverkehr darstellt. Ralph Enger vom ADFC-Vorstand fragt auch an diesem Abend an, ob es Zuschüsse für die Stadt gibt, um später bessere Anbindungen an den Schnellweg zu schaffen. Ockel bejaht dies, auch wenn es andere Fördertöpfe als die für die Schnellstrecken seien. Eine wichtige Frage kommt noch aus dem Publikum: Wann wird der Streckenabschnitt in Dreieich umgesetzt? Die Entscheidung zu einer neuen Strecke erfordert neue Stadtverordnetenbeschlüsse in Dreieich – aber auch in Langen und Neu-Isenburg. Dann geht es in die Planung. „Bis 2024 muss die Strecke gebaut werden“, sagt Ockel deutlich.

Die zweite Fahrradschnellwegverbindung, mit der Kennung FRM9, die Dreieich betrifft, wird von Antje Quitta, regionale Radverkehrsbeauftragte vom Regionalverband FrankfurtRheinMain, präsentiert. Da sieht die priorisierte Route von Seligenstadt über Rodgau und Dietzenbach kommend, derzeit eine Anbindung von Götzenhain über die L3317 vor, um dann über Neu-Isenburg zum Terminal 2 am Flughafen zu führen. Auch eine Anbindung von Dietzenbach über Gravenbruch über die B459 ist noch nicht vom Tisch. Das Projekt befindet sich derzeit noch in den letzten Zügen der Machbarkeitsstudien. „Für 2023 sind die grundsätzlichen politischen Beschlüsse geplant“, kündigt Antje Quitta an, dass auch diese Strecke bald Thema wird.

Manfred Ockel präsentierte im Bürgerhaus die neue Streckenführung. © -jost