Regentropfen kein Hindernis

Buchschlag – Nieselregen und 18 Grad – diese Wettervorhersage haben Manfred Stoll, Hartmut Preuße und Stefi Neumann gefürchtet. VON NICOLE JOST

Doch die Buchschlager sind nicht so leicht abzuschrecken und bei den Organisatoren des fünften Buchschlager Open Air (BOA) war die Sorge völlig unbegründet: Als die Musiker von Mr. Ed’s Rock Circle über die Bühne vor dem Feuerwehrhaus toben, tanzen die Fans eben im Regen. Mit Capes und Schirmen bestens ausgerüstet, lässt es sich gut aushalten.

Auf der Bühne folgt ein Höhepunkt nach dem anderen, die Stimmung baut sich immer weiter auf. One Hit Wonder, Mr. Perfection & the King of Mumuland werden frenetisch gefeiert. „Die Hits der 60er und 70er hört man nicht mehr überall. Dabei sind es Titel, die jeder kennt und die viele Leute mögen“, wirbt Neumann für den Sound ihrer Band One Hit Wonder. Back on Earth lassen es ein bisschen rockiger krachen.

Für die letzte Stunde Musik unter freiem Himmel bis kurz nach elf kommt mit Solar Plexus eine 14-köpfige Combo auf die Bühne, zu der Jung und Alt ausgelassen auf der Straße tanzen. „Das war so schön anzusehen“, schwärmt Stefi Neumann, „die Musiker sind fantastisch und das war der perfekte Abschluss für den so gelungenen Abend.“ Die Organisatoren sind ohnehin völlig überwältigt von der guten Resonanz und den zahlreichen Besuchern. „Ich bin so stolz auf die Dreieicher, dass sie trotz des Regens so gut durchhalten. Damit haben wir ganz und gar nicht gerechnet“, sagt die Organisatorin am Sonntagmorgen glücklich, während die beiden Pfarrer Jochen Spengler und Erik Wehner beim ökumenischen Open-Air-Gottesdienst zu Beginn des zweiten Tags predigen.

Die Nacht steckt Neumann ein wenig in den Knochen: „Wir waren früh auf, haben alles gestellt, haben dann selbst die Bühne gerockt und letztlich saß ich bei der anschließenden Party im Feuerwehrhaus und wollte noch nicht heim. Es war zwei Uhr, als ich meinen Kram gepackt habe“, erzählt sie schmunzelnd. Das ganze Team habe großartig gearbeitet, bedankt sich Neumann bei ihren Helfern. Nachbarn hätten noch ein kleines oder größeres Zelt hervorgeholt, die Besucher sitzen so unter einem schützenden Dach und genießen ein Glas Wein, einen Teller Garnelen oder Flammkuchen und lauschen der Musik auch noch aus der zweiten Reihe.

Für Leo Metsch ist es keine Überraschung, dass am Samstagabend so viel Trubel auf der Straße herrscht. „Das ist doch ganz klar, wer will schon Zuhause hocken, wenn hier vor der Haustür ein solches Festival spielt?“, sagt Metsch, der aus reinem Vergnügen hilft: Er grillt einen Teller Garnelen nach dem anderen. Die leckere Delikatesse ist irgendwie „typisch Buchschlag“, verkauft sich aber rasend schnell. Dabei sind die Meeresfrüchte mit Knoblauch eigentlich nur schmackhaftes „Beiwerk“, wie der ehrenamtliche Helfer lachend betont. Er unterstützt Christoph Schmidt, der an diesem Abend für die hochprozentigen Getränke zuständig ist. „Am besten geht Schampus“, erklärt der Spirituosenhändler, der auch Gin Tonic und das ein oder andere hochprozentige Getränk bereithält. Ganz kurzfristig eingesprungen ist Alex Mayer, der Betreiber der Buchschlager Endstation. Der Flammkuchenstand hatte vor zwei Wochen überraschend abgesagt. Da musste er nicht lange überlegen: „Meine Männer vom Stammtisch helfen mir spontan und wir machen leckeren Flammkuchen aus dem Holzkohleofen. Das ist vielleicht aufwendiger, aber es lohnt sich“, sagt Mayer zufrieden, der auch Steaks und Würstchen vom Grill anbietet. Mit den Einnahmen aus dem Festival will er Gutes tun: „Die Gewinne spenden wir komplett für den kleinen Elliot und seine Krebstherapie“, kündigt der Wirt an.

Für Stefi Neumann steht am Sonntagmittag schon fest, auch die fünfte BOA-Auflage ist ein Erfolg. „Für 2020 überlegen wir, dass wir ein kleines Team für den Auf- und Abbau bezahlen. Es ist anstrengend und wir werden ja nicht jünger. Wir rühren weiter den Spendentopf“, kündigt sie an, damit das so beliebte Straßenfestival auch in Zukunft die Dreieicher auf die Gasse lockt.