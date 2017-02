Rentabler Ausflug in den Aktien-Dschungel

Dreieich - Statt Wirtschaftstheorie zu pauken unternahmen die Max-Eyth-Schüler einen Ausflug in die Börsenwelt: Beim Planspiel der Sparkasse Langen-Seligenstadt, einem Online-Wettbewerb, sollen Schüler, Studenten und Lehrer ihr virtuelles Kapital an der Börse vermehren.

Über zehn Wochen handeln sie mit den Kursen realer Börsenplätze. Nach dem Motto „Learning by doing“ soll der simulierte Wertpapierhandel wirtschaftliche Grundkenntnisse vertiefen und Börsenwissen vermitteln. Vier Preise in dem Online-Wettbewerb räumten die Teams der Max-Eyth-Schule beim Planspiel Börse ab. Die Gruppe „fritz-spitz“ mit den Schülern Jonas Dahl, Niklas Geiß und Philipp Ludwig belegte in der Region den zweiten Platz und wurde mit 400 Euro geehrt. Das Team „Kettensäge“ bestehend aus Paul Ludwig, Marie Tischer und Mazarine Lahiane belegte in der Region den vierten Platz – dafür gab es 300 Euro Preisgeld. „Stenni rockt“ tauften die Schülerinnen Jenny Korzonek und Steffanie Roßmann ihr Team. Sie belegten in der Region Platz neun, mit 150 Euro ausgezeichnet.

Alle Schüler der Max-Eyth-Schule besuchen derzeit die zwölfte Klasse des Beruflichen Gymnasiums. Harald Köster, stellvertretender Schuleiter an der Max-Eyth-Schule, erzielte mit seinem Startkapital von 50 000 Euro den größten Gewinn: Bei Spielende hatte sein Depot einen Wert von 58 842,78 Euro. Damit belegte er in der Kategorie „Lehrer“ den ersten Platz in der Region und erhielt einen Sachpreis.

„Für uns ist das Planspiel Börse eine interessante Ergänzung zum Wirtschaftslehre-Unterricht“, sagt Köster Der Lehrplan für das zweite Halbjahr sehe für die Schüler „Investition und Finanzierung“ vor. In der Theorie werde vermittelt, was Aktiengesellschaften sind und wie eine Kapitalerhöhung vor sich geht. „Für viele Schüler ist das Thema sehr abstrakt. Um so besser ist es, dass sie sich bei dem Planspiel intensiv mit Aktien befassen können. Wenn dann noch ein Gewinn herausspringt, ist das ein noch schönerer Erfolg“, so Köster. (jrd)