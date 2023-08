Rettungsanker in der Krise

+ © Privat Bei einem Auftritt berichtet Henry Hansen von seiner Erfahrung mit Künstlicher Intelligenz. © Privat

Dreieicher Student spricht über Selbstheilungserfolge mit Künstlicher Intelligenz.

Dreieich – Wie kann die KI im Gesundheitswesen eingesetzt werden? Die Möglichkeiten hat der Student Henry Hansen ganz praktisch erprobt – an sich selbst. Der großgewachsene junge Mann, die Sonnenbrille in die mittellangen braunen Haare gesteckt, wirkt selbstbewusst. Kaum etwas lässt darauf schließen, was für eine schwere Zeit er in den vergangenen Jahren durchmachen musste.

Dabei begeht Henry Hansen seinen Start ins Leben nach der Schule wie so viele Abiturientinnen und Abiturienten in seinem Alter: mit einer Reise für ein Jahr in die Ferne, in seinem Fall nach Neuseeland.

Dort sei es dann passiert, erzählt Hansen. Ein allergischer Schock lässt sein Gesicht zuschwellen. Niemand kann sich erklären, warum. Auch als er zurück in Deutschland ist, verschwinden die Symptome nicht. Was den Schock ausgelöst hat, bleibt schleierhaft. Aber was auch immer es ist, die Krankheit soll Hansen die folgenden Jahre begleiten.

Das bedeutet für ihn vor allem eine Odyssee quer durch das Gesundheitswesen. Von einer Klinik zur nächsten, Berliner Charité, Heidelberg. Doch nirgends kann ihm geholfen werden, seine Verfassung bleibt ein Rätsel.

Bei Ernährung und Psyche unterstützt

Damit wächst bei Hansen die Verzweiflung. Er zieht von seinem Studienort Mainz wieder zurück zu seinen Eltern nach Dreieich. Auch sozial zieht er sich immer weiter zurück. Depressive Gedanken gewinnen die Oberhand.

Als seine Lage am aussichtslosesten scheint, liest er etwas, das seine Situation von Grund auf ändern soll. Es ist ein Artikel über die medizinischen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz. Sofort ist Hansen angefixt. „Wenn das anderen helfen kann, muss es mir auch in meiner Situation helfen können“, schießt es ihm sofort durch den Kopf. Tag und Nacht sitzt er nun vor dem Rechner, versucht alles über KI und ihre Potenziale herauszukriegen. Und wird fündig.

Hansen legt sich ein Vorgängersystem von ChatGPT zu und beginnt zu experimentieren. „Zuerst habe ich die KI dafür verwendet, meine Ernährungstagebücher zu lesen und zu interpretieren“, sagt Hansen. Zur Begutachtung seiner Nahrung und wie die mit seiner Krankheit zu tun haben könnte, habe er zuvor in die Charité gemusst, Fahrtzeit minimum fünf Stunden, um dann kurz bei überlasteten Ärzten vorsprechen zu dürfen. Die Überwachung seiner Diät übernimmt nun die KI für Hansen, in Echtzeit. Und die Empfehlungen schlagen an, sein Zustand bessert sich.

Neben der Ernährung entdeckt Hansen zudem, dass die KI ihm auch mit seiner angeschlagenen Psyche helfen kann. „Das Problem vieler Menschen in Psychotherapie ist, dass in Momenten der Krise meist niemand sofort da ist, um einem fachkundig zur Seite zu stehen“, sagt Hansen und schiebt nach, „das geht ja auch gar nicht.“ Also lädt Hansen die Email-Korrespondenz mit seiner damaligen Psychologin in das Computerprogramm, um davon ausgehend therapeutische Gespräche führen zu können – nun aber mit der KI. Seine Erfahrung: Auch diesmal steht die KI ihm zur Seite und hilft ihm, seine Depression zu überwinden.

Diese Entdeckung kann und will Hansen nicht für sich behalten. So viele Menschen wie möglich sollen von seinem gesundheitlichen Gewinn durch KI erfahren. Er tritt in einem Format auf mit dem Titel „Speaker Slam“. Dabei handelt es sich um eine Art Rhetorik-Wettbewerb, bei dem Menschen versuchen, das Publikum mit ganz persönlichen Geschichten mitzureißen.

Die Entwicklung einer psychotherapeutischen KI möchte Hansen nun selbst vorantreiben. Die solle aber nur unterstützend zu einer Behandlung bei einem menschlichen Arzt wirken. „Viele Menschen müssen ewig auf einen Therapieplatz warten“, sagt Hansen, „diese Zeit zu überbrücken, kann die KI helfen.“ (Philipp Bräuner)