Rewe-Markt in Offenthal bleibt über Jahreswechsel hinaus geöffnet

Von: Nicole Jost

Diese Nachricht ist eine große Überraschung für die Offenthaler: Auf Facebook teilt die Rewe-Marktleitung in einer inzwischen gelöschten Nachricht mit, dass der Markt in der Borngartenstraße über den Jahreswechsel hinaus erhalten bleibt. In Klammern ist das Datum bis zum 31. Dezember 2023 genannt. Weiter heißt es, dass sich das Team freue, auch künftig als Nahversorger vor Ort zur Verfügung zu stehen.

Der Offenthaler Rewe in der Borngartenstraße macht nicht wie angekündigt zum Jahresende zu. Es besteht ein neuer Mietvertrag zwischen dem Eigentümer und dem Handelskonzern. © -Jost

Offenthal - Stand der Dinge war bislang, dass der Offenthaler Rewe am 31. Dezember zum letzten Mal seine Pforten öffnet. Diese Nachricht bedeutet, die Menschen im Ort haben zunächst einmal weiterhin kurze Wege zum Einkaufen, Senioren können auch im nächsten Jahr ihren Markt fußläufig erreichen. Die Nutzer des sozialen Netzwerks reagieren entsprechend erfreut. Bis der Post gestern Mittag verschwindet, gibt es nahezu 200 Likes und viele Kommentare, die sich positiv äußern.

Bürgermeister Martin Burlon kann diese positiven Reaktionen verstehen: „Für die Offenthaler ist das eine gute Nachricht zum Thema Nahversorgung“, sagt der Rathauschef auf Anfrage. „Allerdings“, so führt er weiter aus, „sind wir über die Art und Weise, wie diese Botschaft kommuniziert wird, etwas irritiert.“ Denn der Stand der Information des Bürgermeisters war für ihn – bis er die Facebook-Nachricht las –, dass der Markt zum 31. Dezember schließt. „Wir alle, das Team der Wirtschaftsförderung, haben sehr viel Energie investiert, eine Interimslösung für die Versorgung der Offenthaler zu finden. Wir haben gestern sozusagen die Druckvorlage für die Kommunikation dieser Optionen aus der Maschine gezogen. Wenn der Rewe geöffnet bleibt, brauchen die Offenthaler keinen Shuttleservice zu den anderen Märkten“, so Burlon. Die Stadt arbeitet indes weiter an der Realisierung eines Edeka Marktes am Ortsrand.

Die Rewe-Gruppe kündigte gestern zum Ende der Woche noch eine Pressemitteilung an. Adrian Khalifé, Geschäftsführer der Firma Salco, die Eigentümerin der Immobilie ist, erklärt vorab: „Wir freuen uns mitzuteilen zu können, dass der Rewe-Markt in der Borngartenstraße in Offenthal bis auf Weiteres geöffnet bleibt. Wir konnten uns auf einen neuen Mietvertrag mit Rewe verständigen.“ Hintergrund sei, dass der Handelskonzern an Offenthal und den Standort in der Ortsmitte glaubt. Rewe, sowie der Projektentwickler aus Langen, wolle mit der Verlängerung des Mietvertrags und der damit bestehen bleibenden Nahversorgung für die Menschen vor Ort ein positives Zeichen setzen. „Auch wenn der Markt, wie alle wissen, nicht im zeitgemäßen Zustand ist“, räumt Khalifé ein.

Aber für eine Modernisierung gibt es bekanntlich bereits Pläne: Der Salco-Chef erklärt, dass für den Neubau, den sein Unternehmen an der Borngartenstraße errichten möchte, ebenfalls schon ein unterschriebener Mietvertrag mit Rewe existiert. Auch wenn der erste Salco-Entwurf für das Areal bei der Stadt nicht den gewünschten Anklang gefunden hat, betont Khalifé, dass die Architekten in seinem Unternehmen konzentriert an einer Überarbeitung des Konzepts feilen.

Er hofft jetzt auf die Bereitschaft der Stadt, einen zukunftsfähigen Markt am Standort zu ermöglichen. Dieses Projekt des Rewe-Neubaus sei in seinen Augen für die nicht mobilen Bewohner des Stadtteils besser – und darüber hinaus nachhaltiger und schneller umsetzbar als ein Markt am Ortsrand, wie derzeit geplant.

