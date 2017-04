Genuss und Gartenlust in der Burg

Dreieichenhain - Mehr Fläche, mehr Aussteller – die dritte Rhein-Main Genuss & Gartenlust wartete am Wochenende mit einer breiten Produktpalette im wunderschönen Ambiente der Burg auf. Von Enrico Sauda

Mehr als 1000 Puppen repariert er jährlich. Und das seit 1970. Am Wochenende geht Horst Gerberich aus Blomberg dieser Tätigkeit im runden Turm der Burg nach. Er war nur einer von gut 100 Ausstellern bei der dritten Ausgabe von „Rhein-Main Genuss- & Gartenlust“. Für Horst Gerberich ist es das erste Mal, dass er sein Können in Dreieichenhain präsentiert, obwohl er den Organisator der Veranstaltung, Jens Nippen, schon seit mehr als drei Jahrzehnten kennt und bei einigen seiner Schauen mit von der Partie war.

+ Mit ihrer Schnittchen-Revolte waren die Buchschlagerinnen Susann Ulrich (links) und Andrea Reichenbach dabei. © Sauda Zum „Puppendoktor“ wurde Horst Gerberich übrigens durch puren Zufall. „Ich war Sanitätssoldat“, erinnert er sich. „Damals hatten wir Patenschaften mit SOS-Kinderdörfern und da wurde nicht lang gefragt, wer was machen wollte, und so kam ich eines Tages dazu, Puppen zu reparieren“, berichtet Gerberich, der seitdem auch dabei geblieben ist. „Normalerweise streben wir an, in der dritten Aprilwoche hier zu sein“, so Veranstalter Jens Nippen. „Aber weil in diesem Jahr Ostern so spät fiel, mussten wir auf die vierte Woche ausweichen“, erzählt der Mann, der sein Geschäft aus dem Effeff kennt. „Wir haben Aussteller aus 13 Nationen hier“, weiß er und zählt solche aus Brasilien, Italien, Russland, Marokko und Frankreich auf.

Mit seinem Familienunternehmen organisiert er seit mehr als 40 Jahren Messen. „Wir wohnen in Freiensteinau im Vogelsberg“, erzählt der Organisator. Von da aus werden die Veranstaltungen auf die Beine gestellt. „Das Gebiet, in dem wir tätig sind, reicht von Freiburg bis nach Hamburg“, so Nippen, der an diesem Wochenende mit mehreren Tausend Interessierten rechnet. In Dreieichenhain kann er auf eine kleine Erfolgsgeschichte zurückblicken. „Bei der ersten Ausgabe hatten wir gut 60 Aussteller. Im vergangenen Jahr waren es dann schon ungefähr 80. Und in diesem Jahr haben wir 100“, rechnet Nippen vor.

Unter ihnen sind auch die beiden Buchschlagerinnen Andrea Reichenbach und Susann Ulrich. Gemeinsam haben die beiden Damen aus der Villenkolonie die GbR Schnittchen-Revolte gegründet. „Wir machen besondere Schnittchen“, verrät Reichenbach. „Das Besondere daran ist, dass wir sie mit selbst gemachten Aufstrichen garnieren“, fügt Ulrich hinzu. „Es ist weit mehr als das normale Brötchen“, sagen beide unisono, die in diesem Sommer auch beim Schlemmer-Shoppen auf dem Egenberger-Parkplatz in Sprendlingen dabei sein werden. Im Burggarten verkaufen sie ihre Ware aus einem umgebauten Schaustellerhäuschen auf vier Rädern. „Wir haben den Wagen selbst aus- und um gebaut und gut ein Jahr dafür gebraucht“, berichtet Reichenbach.

Überhaupt spielt das Thema Streetfood in diesem Jahr bei der „Rhein-Main Genuss- & Gartenlust“ eine große Rolle. Denn die Messe wartet mit einigen Ständen dieser Art mit internationalen Spezialitäten auf.