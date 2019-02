Rockerkonflikt in Dreieich: „Bedrohlichste Situation“ in 23 Dienstjahren

Dreieich – Im Herbst 2015 lieferten sich die Rockerclubs in der Region heftige Kämpfe. Beteiligt gewesen sein sollen die Hell’s Angels Gießen, der kurdisch geprägte Lions Fight Club sowie die inzwischen verbotenen Osmanen Frankfurt und deren Abspaltung Osmanen Germania. Von Silke Gelhausen

Eine Racheaktion für einen Streit in Offenbach hatte am 11. November 2015 das ehemalige Clubhaus der Frankfurter Osmanen in Sprendlingen zum Ziel. Ein früheres Osmanen-Mitglied, ein 41-jähriger Lkw-Fahrer, muss sich in diesem Zusammenhang vor dem Amtsgericht Langen wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten.

An die 100 Anhänger verschiedener Gruppen marschierten dabei am späten Abend vor dem Domizil der Osmanen Frankfurt in der Offenbacher Straße auf. An ihrer Spitze: Osmanen-Germania „Weltpräsident“ Mehmet B., der kürzlich in Stuttgart verurteilt wurde, und gegen den derzeit ein Bandendiebstahlprozess vor dem Landgericht Darmstadt läuft. Mit Parolen wie „Es ist genug, heute Abend machen wir die Osmanen Frankfurt zu! Keine Hundertschaft hält uns auf!“ soll er die Meute in Dreieich aufgestachtelt haben.

Die Polizei ist vorgewarnt und hat das Clubhaus räumen lassen. Der aggressiven Menge – die auch mit schlagkraftverstärkenden Handschuhen ausgestattet ist – stehen 30 Beamte gegenüber, mit einem Hubschrauber in der Luft. Die Polizei entscheidet, wegen ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit Schaden am Gebäude in Kauf zu nehmen. Unter Anfeuerungen der Menge trennt sich eine circa sechs Mann starke Gruppe ab und läuft in den Hinterhof, wo sich der Eingang zum Clubhaus befindet. Mit Alustangen und Feuerlöschern schlagen sie drei Flurfenster ein und versuchen, mit einem Stahlrohr die metallene Eingangstür zu knacken. Verletzt wird niemand.

Der Angeklagte ist der einzige aus der Kleingruppe, den die Polizei erkannt haben will. Er behauptet aber, er habe dem „Boxclub“ noch vor dem Verbot der Osmanen den Rücken gekehrt.

Polizist hatte „permanent die Hand an der Waffe“

Tatsächlich wirkt der Mann wesentlich harmloser als seine Ex-Kumpel. Auf das Machogehabe eines Mehmet B. wartet man bei ihm vergeblich. Sein Zentralregister listet „nur“ einen Verstoß gegen das Waffengesetz auf. Der Vater einer Tochter lässt über seinen Verteidiger verkünden, dass er zwar im Hinterhof gewesen sei – mehr aber nicht: „Ich habe das Einschlagen der Fenster gehört. Ich habe nichts kaputtgemacht. Die, die ins Treppenhaus gelaufen sind, sind mir nicht bekannt.“

Drei Polizisten hat Richter Volker Horn als Zeugen geladen, einer fehlt wegen Krankheit. Die beiden Anwesenden berichten von einem hitzigen und gefährlichen Aufmarsch. „Vom Gefühl her war das die bedrohlichste Situation, die ich in 23 Jahren Dienstzeit erlebt habe. Ich hatte permanent die Hand an der Waffe!“, schildert der eine Beamte. Der Richter fragt, warum niemand den Männern in den Hinterhof gefolgt sei, um den Vandalismus zu verhindern. Der Zeuge: „Wir wussten ja, dass sich dort keine gefährdete Person mehr befand. Wären wir gefolgt, hätte uns die Gruppe einkesseln können. Deshalb haben wir den Schaden in Kauf genommen.“ Irgendwann habe der Lions-Anführer mit dem „Weltpräsident“ gesprochen, daraufhin sei die Horde abmarschiert.

Auf die Schilderung des dritten Beamten will weder Horn noch Oberstaatsanwalt Klaus Reinhardt verzichten. Der Prozess wird deshalb Anfang März fortgesetzt.