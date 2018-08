Rock’n’Roll muss sich auch rechnen

Michael Bock, Initiator und Organisator der Dreieicher Rock’n’Roll-Days, will die dritte Auflage des Festivals in die schwarzen Zahlen führen.

Dreieich - Vom 21. bis 23. September wird das Bürgerhaus in Sprendlingen erneut zum Treffpunkt für alle, die auf Pettycoats, Schmalzlocken und den unvergleichlichen Sound der 50er Jahre stehen. Dann stehen die Dreieicher Rock’n’Roll-Days auf dem Programm, organisiert von einem, der aus Dreieich kommt. Von Enrico Sauda

Michael (Michi) Bock hat Bock auf Rock. Unter anderem deshalb rief er die Rock’n’Roll-Days ins Leben. Die gehen nun zum dritten Mal über die Bühne. „In den ersten zwei Jahren habe ich keine schwarzen Zahlen geschrieben“, erzählt Bock. „Nach dieser Ausgabe wird sich zeigen, ob es mit der Veranstaltung weitergeht“, sagt der 42-Jährige. Bock versteht sich auf Zahlen und Noten. Nach dem Abitur an der Richarda-Huch-Schule machte er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann.

Parallel zu Schule und Ausbildung ging er immer schon seiner Leidenschaft nach: der Musik. In seiner Jugend sang Bock in der Band Boggled, einer Formation aus Dreieichern und Urberachern. Später war er bei der Boom Gang und schließlich sang er für die Band Silverballs. Doch das ist nun auch Geschichte. Seit gut einem Jahr ist er Sänger der Gruppe Boppin’ B – ein musikalischer Hauptgewinn. Und auf den hat Michi Bock schon immer hingearbeitet. „Alles, was ich gemacht habe, habe ich nur für die Musik getan“, sagt er. Und das ist nicht wenig. Denn Bock betreibt auch eine Agentur für Veranstaltungen, stellt Events für andere auf die Beine. Außerdem hat er mehrere Bands unter Vertrag. Aber kurz zurück zu Boppin’ B, einer Gruppe, die schwer im Geschäft und gut unterwegs ist. „Wir haben zirka 180 Auftritte pro Jahr, und die wollen auch alle erst einmal gespielt sein“, sagt Bock.

Die Rock’n’Roll-Days sind ihm eine Herzensangelegenheit. Durch seine vielen Auftritte – auch im benachbarten deutschsprachigen Ausland – hatte er eins bemerkt: „Im Rhein-Main-Gebiet gibt es einfach keine kleineren Rock’n’Roll-Festivals.“ Es sei hier und da mal ein Versuch unternommen worden. „Aber das hat nie funktioniert.“ Vor gut vier Jahren, wollte Bock es wissen und klingelte bei Bürgerhauschef Benjamin Halberstadt durch. Der gab grünes Licht. Und Bock machte sich an die Arbeit. Er wollte nicht kleckern, sondern richtig klotzen. „Ich wollte unbedingt ausländische Bands dabei haben. Das sieht gleich viel schicker aus.“ Und die kamen – seiner Kontakte sei dank. Auch in diesem Jahr kann sich die Liste der Gruppen sehen lassen. So sorgen das John Lindberg Trio aus Schweden, Boppin’ B, Jackson Sloan & The Rhythmtones aus Großbritannien, The Booze Bombs aus Deutschland, Krüger rockt, Blue Ribbon Four auch aus Deutschland und die Silverballs für den richtigen Ton.

Doch es geht nicht nur um die Musik dieser Ära, sondern um das Lebensgefühl. Deshalb gibt es 15 bis 20 Stände unter anderem mit Mode aus den 50er Jahren, dazu Tanzkurse und eine Autoshow. „Es werden noch mehr Fahrzeuge als im vergangenen Jahr zu sehen sein“, kündigt Bock an. Also gibt es alles, was diese prägende Phase zu bieten hat, komprimiert auf ein Wochenende zum Zuschauen und Mitfeiern. Ein aufwendiges Projekt. „Da steckt ein Jahr Arbeit drin“, sagt Bock. Von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. September, verwandelt sich das Bürgerhaus in ein Mekka für alle, die Rock’n’Roll und Filme mit James Dean und Marilyn Monroe lieben, die sich gerne im Stile der 50er kleiden und frisieren und auch für alle, die sich das Ganze einfach nur gerne ansehen.