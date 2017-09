Rohbau der U3-Einrichtung im Heckenborn fertiggestellt

Dreieich - Bis zu 48 Kinder unter drei Jahren sollen ab dem kommenden Jahr in der Kita Heckenborn betreut werden. Der Rohbau für die zweigeschossige Einrichtung im Neubaugebiet steht bereits. Das Erfreuliche: Was Kosten und Bauzeit angeht, liegt die Stadt bisher im Plan. Von Julia Radgen

Der Rohbau in direkter Nachbarschaft zum Neubaugebiet Heckenborn auf der einen, und der Kita Schulstraße mit ihrem großen Außengelände auf der anderen Seite, lässt die Dimensionen der neuen U3-Einrichtung im Heckenborn in Sprendlingen erahnen. Ist der freistehende, zweigeschossige Bau mit Flachdach erst einmal fertiggestellt, können auf 933 Quadratmetern Fläche bis zu 48 Kinder spielen, schlafen, lernen und essen. Das soll bis Sommer 2018 der Fall sein.

Momentan liegt die Stadt mit den Bauarbeiten voll im Zeitplan, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon. Die hatten im Frühjahr begonnen, nachdem der erste Spatenstich im November 2016 gesetzt worden war – als nicht einmal die Baugenehmigung des Kreises vorlag. „Die Plätze sollen auf jeden Fall zum neuen Kindergartenjahr zur Verfügung stehen“, sagt Burlon.

Damit geht die Stadt gegen den Engpass bei Betreuungsplätzen vor, der sich in Dreieich seit gut einem Jahr zunehmend verschärft hat. Vor allem im U3-Bereich sind die Wartelisten lang. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Stadt neben der Kita Heckenborn zwei neue Einrichtungen an den bestehenden Kitas Wilhelmshof und Winkelsmühle aufs Gleis gesetzt. Diese werden in Modulbauweise errichtet und sollen ebenfalls im Sommer bezugsfertig sein.

Im Gegensatz dazu wird im Heckenborn „richtig“ gebaut. Auf den zwei Etagen sollen vier Gruppenräume, Schlaf- und Sanitärräume, Küche und Werkraum unterkommen. Während die Fassade zur Straßenseite hin eher abschottet, geben auf der anderen Seite große Fenster den Blick frei auf das Außengelände und die benachbarte Kita Schulstraße. Das ist gewollt: Der Standort soll ein Miteinander von Ü3- und U-3 Kindern beider Einrichtungen ermöglichen. Nicht nur das Außengelände können die insgesamt 136 Kinder gemeinsam nutzen – auch der 60 Quadratmeter große Mehrzweckraum im Erdgeschoss des U3-Hauses ist so konzipiert, dass ihn unabhängig vom Rest der Krippe auch eine Ü3-Gruppe nutzen kann. Zudem ist die Leitung in einer Hand: Karin Radicke, Leiterin der Kita Schulstraße, wird die neue Kita Heckenborn führen.

Das Bauvorhaben liege bisher auch finanziell im Plan, teilt Burlon mit. „Einen Großteil der ausgeschriebenen Gewerke haben wir schon vergeben und die liegen im Kostenrahmen“, sagt der Stadtrat. Insgesamt sind 2,3 Millionen Euro Kosten für Bau und Ausstattung der Krippe veranschlagt. 640.000 Euro Fördermittel steuert das Land bei. Bisher gebe es keine baulichen Verzögerungen, so Burlon. Nach der Fertigstellung der Kita Heckenborn folgt die nächste Herausforderung für eine plangemäße Öffnung in voller Gruppenstärke: Die Personalsuche, die sich zuletzt in Dreieich schwierig gestaltete. Die Stadt muss genügend Erzieher finden, um die vorhandenen Stellen zu besetzen und so die Platzkapazität ausschöpfen zu können.

Wenn das klappt, hofft man im Rathaus darauf, dass sich die Betreuungslage etwas entspannt. Doch Burlon betont: „Das ist eine deutliche Ausweitung der Plätze, aber es ist noch eine weitere Kita nötig.“ Die geplante Einrichtung am Schwimmbad (genauer Standort steht noch nicht fest), mit deren Bau die Stadt im kommenden Jahr beginnen will, soll den „prognostizierten Bedarf“ erst einmal decken.