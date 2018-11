Beim Dreieich-Con in fremde Welten abtauchen

Dreieich - Der Dreieich-Con ging in seine nächste Runde. Fast drei Jahrzehnte hat das bundesweite Rollenspieltreffen bereits auf den Buckel. Doch die Beliebtheit ist ungebrochen, wie die 28. Ausgabe am Wochenende zeigte. Von Enrico Sauda

Die Veranstaltung zieht jährlich im November mehr als tausend Besucher an die Fichtestraße in Sprendlingen. Der große Saal des Bürgerhauses, die Club-Räume, ja sogar die Kegelbahn, die Galerie der angrenzenden Stadtbücherei, die Kinder- und Jugendbuchabteilung sowie alle anderen Räume in dem Ensemble rund um den Gustav-Halberstadt-Platz sind bevölkert – und das 32 Stunden von Samstagmorgen bis Sonntagabend.

Der Con hat nichts an Attraktivität eingebüßt. Im Gegenteil. Und auch nach so langer Zeit gibt es immer wieder etwas Neues. So hat sich das Erscheinungsbild des Rollenspieltreffens verändert. Es ist um ein Fabelwesen reicher geworden. Die Elfe, eine Vislani ohne Namen, stammt aus der Feder des Illustrators Ben Maier. Der gebürtige Frankfurter, der zurzeit in Hamburg wohnt, hat sie gemeinsam mit den Organisatoren in gut sechsmonatiger Arbeit entwickelt.

Der Maler ist in der Szene alles andere als ein Unbekannter. Schließlich arbeitet der 36-Jährige für „Das schwarze Auge“ (DSA), das Kult-Rollenspiel, und er zeichnet für das Sammelkartenspiel „Magic – The Gathering“. Der Mann, der Biochemie studiert hat, ist also prädestiniert für diese Aufgaben. An der Fantasy-Welt reizt ihn, „dass sie über eine immense Vielfalt an Charakteren und Dingen verfügt“.

Beim Dreieich-Con ist er bereits seit 2010 Dauergast. „Er ist mein Heimat-Con, weil er eins der größten deutschen Rollenspieltreffen ist“, erzählt der leidenschaftliche Rollenspieler, der Vergnügen und Arbeit bei dieser Gelegenheit gleich miteinander vereint. „Ich stoße hier auf viele Kollegen, Autoren und Redakteure“, schildert Maier. Getroffen oder zumindest gesehen hat er auch Lea Neuhaus, Tobias Gulatoric und Michelle Matschke. Die drei gehören zu einer Kostümgruppe mit Mitgliedern aus ganz Europa. „Wir sind ungefähr 300“, sagt Gulatoric.

An diesem Wochenende gastiert eine siebenköpfige Abordnung dieser Gruppe, die sich dem Spiel „Halo“ gewidmet hat, einem Videospiel, von dem es seit einigen Jahren auch Varianten gibt. Die Teilnehmer tragen alle Uniformen aus diesem Spiel – und haben diese selbst geschneidert. Für die kostümierten Sieben ist das eine ungewohnte, aber keine unangenehme Situation. Während sie bei anderen Conventions einige unter sehr vielen Kostümierten sind, fallen sie beim Dreiech-Con direkt ins Auge.

Denn die meisten der mehr als tausend Besucher laufen dort in Alltagskleidung herum. „Hier geht es mehr um das Spielen“, analysiert Gulatoric. Der Fokus sei ein anderer als bei anderen Conventions. Deplatziert kommen sich die Kostümierten aber nicht vor. „Ich mache aus Liebe zum Spiel mit“, sagt Michelle Matschke, die aus der Nähe von Duisburg kommt und die Figur Kat320 aus dieser Spielreihe verkörpert. „Es geht uns darum, die digitale Welt in die echte zu befördern und unsere Lieblingsfiguren zum Leben zu erwecken“, erklärt die 21-Jährige. In Commander Miranda Keyes hat sich die 19-jährige Lea Neumann, ebenfalls aus Duisburg, verwandelt. Das Kostüm passt gut zu ihr, denn im wahren Leben studiert sie Bekleidungstechnik.

Für Abwechslung neben den eigentlichen Spielen sorgen auch Lesungen. Mit von der Partei sind unter anderem Bestsellerautor Bernhard Hennen, der sein Buch „Die Chroniken von Azuhr II: Die weiße Königin“ vorstellt, Robert Corvus oder Tom Finn („Lost souls“ und „Der silberne Traum: Die Chroniken der Nebelkriege 1“). Hinzu kommen Präsentationen von Verlagen und Workshops zu Risiken und Chancen von Computerspielen oder zur Gestaltung von Detektivromanen. Auf einer Künstlermeile können die Besucher Werke von Illustratoren bewundern. Weiterer Höhepunkt ist am Samstagabend die Verleihung des „Goldenen Stephan“, des wichtigsten deutschen Rollenspielpreises.