Gegen den bundesweiten Trend

Von: Holger Klemm

In fast allen Straftatenobergruppen gab es im vergangenen Jahr in Dreieich einen Rückgang. Eine Ausnahme bilden die Rohheitsdelikte. grafik: polizei © -

Erstmals seit einigen Jahren ist die Zahl der Straftaten bundes- und hessenweit wieder gestiegen. Anders sieht es dagegen in Dreieich aus. Dort weist die Kriminalitätsstatistik für 2022 einen Rückgang auf 1600 erfasste Fälle aus. Im Jahr zuvor waren es noch 1877. Nur 2019 lag die Zahl mit 1575 niedriger. Gesunken ist dagegen die Aufklärungsquote von 59 auf 53,6 Prozent.

Dreieich - Allgemein wird die Zunahme auf den Wegfall der Corona-Einschränkungen und die Rückkehr zu einem weitgehend normalen Leben zurückgeführt. Bei einer Straftatenobergruppe macht sich das auch in Dreieich bemerkbar, wie Timo Erb, Leiter der Regionalen Ermittlungsgruppe West, berichtet. So sind die sogenannten Rohheitsdelikte von 190 auf 225 und darunter die Zahl der Körperverletzungen von 110 auf 144 gestiegen. „Die Leute kommen wieder mehr zusammen“, meint Erb, der die Zahlen noch im Rahmen des Vertretbaren erhält. Hessenweit macht den Experten Sorgen, dass die Tatverdächtigen „jünger und gewalttätiger“ werden. Das sei in Dreieich nicht der Fall. Hier gingen die Delikte in dem Bereich mehrheitlich von Erwachsenen aus. Schwere Körperverletzungen gab es 32 (37).

Wie in anderen Kommunen sind auch in Dreieich die Tageswohneinbrüche zurückgegangen – von 28 auf zwölf. Erb macht neben der erfolgreichen Präventionsarbeit in diesem Bereich noch auf einen Aspekt aufmerksam: So seien oft Banden auf Beutezügen in den jeweiligen Kommunen unterwegs, was aktuell nicht der Fall sei. Die Wohnungseinbrüche gingen momentan in der Regel auf einzelne, oft ortsansässige Personen zurück, die Unachtsamkeiten von Bewohnern ausnutzen. „Oft kommen Täter über Terrassentüren, die nicht abgeschlossen sind, weil man nur mal kurz weggegangen ist“, so Erb. Solche Fälle sind unter der Rubrik Diebstahl aus Wohnungen zusammengefasst, die von 64 auf 36 zurückgegangen sind. Da jeder Einbruch einer zu viel ist, empfiehlt Erb, die Präventionsangebote der Beratungsstelle in Offenbach zu nutzen.

Die niedrigere Aufklärungsquote bei den Einbrüchen (16,7 statt 75 Prozent im vergangenen Jahr) sei auch auf die Einzeltäter zurückzuführen. Wenn eine Bande, die in der Regel für zahlreiche Fälle verantwortlich ist, der Polizei ins Netz gehe, sei damit auch automatisch ein deutlicher Anstieg der Aufklärungsquote verbunden.

Ein Thema in Dreieich ist der Diebstahl von Autos, vor allem von Nobelmarken und SUVs hauptsächlich in Buchschlag. Da seien in der Regel Banden aus Osteuropa aktiv, die ihre Beute schon vorher auskundschaften. 2022 sei die Zahl der Autodiebstähle zwar von neun auf sechs gesunken, gestiegen seien aber die Diebstähle an Autos von 57 auf 85. Da haben es Banden auf Fahrzeugteile abgesehen. Erb empfiehlt, gefährdete Autos nach Möglichkeit nicht auf der Straße stehen zu lassen, sondern in Höfe und Garagen zu fahren.

Einen leichten Rückgang gab es beim Diebstahl von Fahrrädern von 125 auf 100. Neben einer besseren Sicherung der Velos spiele da die zunehmende Zahl von E-Bikes eine Rolle. Denn diese können über GPS-Tracker wieder gefunden werden, auch wenn damit nicht immer die Täter erwischt werden. Übrigens hat die Polizei eine Bande überführt, die für zahlreiche Raddiebstähle verantwortlich ist. „Doch das wird erst in der Kriminalitätsstatistik 2023 auftauchen und die Aufklärungsquote verbessern“, sagt der Leiter der Regionalen Ermittlungsgruppe.

Einen Rückgang gibt es bei den Rauschgiftdelikten von 224 auf 149. Dabei gehen die Täter der Polizei allein durch Kontrollen ins Netz. Aber generell gebe es in Dreieich keinen Drogen-Hotspot – anders als beispielsweise in Frankfurt oder Offenbach.

Eine andere Sache bereitet Erb Sorgen, die aber keinen direkten Niederschlag in der Dreieicher Statistik findet. Die Rede ist von Enkeltricks und Schockanrufen, über die vor allem Senioren um hohe Summen gebracht werden. „Auch wir in Dreieich bekommen immer wieder Anrufe von Leuten, die betrogen wurden“, weiß er. Es gebe da zwar eine intensive Aufklärungsarbeit und Veranstaltungen. „Doch damit werden oft diejenigen angesprochen, die sich nicht reinlegen lassen.“ Angehörige müssten da mehr aufpassen und sensibilisieren.

