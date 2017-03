Investitionen in Nachwuchs und Anlagen statt Profifußball

Dreieich - Das Baby ist zu schnell groß geworden, sein „Erzeuger“ hat deshalb einen Wachstumsstopp verhängt. Von Frank Mahn

Hans Nolte, Gründer und Mäzen des SC Hessen Dreieich, will dieses Jahr nicht in die Regionalliga aufsteigen, obwohl das Team der Konkurrenz in der Hessenliga enteilt ist. Trotz bester Chancen wird der Spitzenreiter keine Lizenz beantragen (wir berichteten). Was Mannschaft und Fans bedauern, könnte sich für die anderen Fußballvereine in Dreieich als Segen erweisen. Die Mannen von Trainer Rudi Bommer sind zu schnell zu erfolgreich geworden. Die Infrastruktur im und rund um den Hahn-Air-Sportpark in der Lettkaut erfüllt nicht die Anforderungen, die bei einem Spielbetrieb in der Regionalliga zu erfüllen sind. Um den privaten, von Hans Nolte gebauten Sportpark fit für die vierte Liga zu machen, müsste nach Angaben von Präsident Reinhold Gerhardt ein Betrag im hohen sechsstelligen Bereich investiert werden.

Lesen Sie dazu auch: Kommentar: Die Zeit ist nicht reif SC-Kapitän Niko Opper: „Sind weiter motiviert“ Er hält es für nicht angemessen, so viele Sponsorengelder der Wirtschaft in die Hand zu nehmen und dabei die anderen Sportanlagen in der Stadt zu vernachlässigen. Die Plätze für Breitensport und Nachwuchsfußball seien in einem „unbefriedigendem Zustand“, so Gerhardt. Und schließlich müsste auch rund um den Sportpark einiges geschehen. Zum Beispiel der Ausbau eines Feldwegs als Zu- und Abfahrt und die Schaffung von Parkplätzen. Hier hätte sich auch die Stadt finanziell einbringen müssen. Die logistischen Probleme wurden zuletzt beim Testspiel gegen die Eintracht überdeutlich.

+ © Strohfeldt Für Dreieich käme eine Regionalliga-Teilnahme zu früh, meint Nolte, der sich mit seinem Verein als Dachmarke der Fußballclubs in der Stadt versteht. Er will weiter das Wir-Gefühl stärken, ein Aufstieg zum jetzigen Zeitpunkt würde nach seiner Meinung einen Graben zwischen Profi- und Amateurfußball mitten durch Dreieich ziehen. Erst wenn der SC Hessen „als gemeinsames Projekt im Dreieicher Fußball angenommen ist“, mache die Investition in eine überregionale Wahrnehmung Sinn, so Nolte. Mit dem Aufstiegsverzicht wolle man seiner Verantwortung für den Fußballsport insgesamt im Ort gerecht werden. „Ich halte diesen Schritt auch deshalb für wichtig, weil damit das 2013 gegebene Versprechen der DSBM eingelöst wird, dass Sponsoringgelder der Wirtschaft, die mit der Marke SC Hessen akquiriert werden, in einem angemessenen Verhältnis auch an der Basis, insbesondere der Jugendarbeit in den Ortsteilvereinen, ankommen“, so Nolte. Charly Körbel, Vizepräsident des SC Hessen und für den Jugendbereich des Vereins verantwortlich, ergänzt: „Gemeinsam mit der Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH haben wir entschieden, in der kommenden Saison einen Betrag von einer Million Euro nicht dem Budget für den Spielbetrieb im bezahlten Fußball zuzuweisen, sondern mit Blick in die Zukunft gezielt für die Verbesserung der Nachwuchs-Infrastruktur in Dreieich einzusetzen.“ Was damit im Detail gemeint ist, bleibt offen.

Erster Stadtrat Martin Burlon, gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender beim SCH, begrüßt den jetzt eingeschlagenen Weg. Und er ist guter Dinge, endlich ein Problem lösen zu können, das den Amateurfußballern in Dreieich seit Jahren schwer im Magen liegt: die seit 2014 von der Stadt erhobenen Sportplatzgebühren. Burlon, selbst kein Freund davon, ist mit Mitarbeitern seines Fachbereichs seit Monaten dabei, ein umfassendes Sportplatzpaket zu schnüren. Er sei zuversichtlich, den Knoten endlich durchtrennen zu können, sagt Burlon. Viel verrät der Erste Stadtrat nicht, aber wenn es nach ihm geht, wird die Stadt selbst Mittel locker machen, um die zum Teil arg stiefmütterlich behandelten Sportanlagen wieder auf Vordermann zu bringen. „Wir haben bei dem einen oder anderen Platz Nachholbedarf“, räumt Burlon ein. Sollte sich in der Politik eine Mehrheit dafür finden, die ungeliebten Gebühren abzuschaffen, würden nicht nur die Vereine drei Kreuze machen. Aber: Auch im Haushalt 2017 ist hier ein Posten mit 65 000 Euro zur Konsolidierung angesetzt. Sie müssten dann auf andere Art erwirtschaftet oder eingespart werden. Auch dazu macht Burlon Vorschläge, die er aber aus gutem Grund (noch) für sich behält. Erst einmal ist der Magistrat am Zug, die Inhalte des Pakets zu bewerten.