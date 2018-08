Heimdebüt des SC Hessen: Schatten auch für Gäste-Fans

Dreieich - Heute um 14 Uhr bestreitet erstmals seit 21 Jahren eine Fußballmannschaft aus dem Kreis Offenbach wieder ein Heimspiel auf Regionalliga-Ebene. Aufsteiger SC Hessen Dreieich erwartet den TSV Steinbach Haiger. Von Patrick Leonhardt

Zwar sind noch Kleinigkeiten zu erledigen, „aber wir sind bereit“, sagt SC Hessen-Initiator Hans Nolte und blickt mit Stolz auf den umgebauten Hahn Air Sportpark, in dem rund 3 000 Zuschauer Platz finden. So viele werden es heute bei brütender Sommerhitze nicht sein. „Mit 1000 wären wir sehr zufrieden“, sagt Nolte. Das Spiel kurzfristig in die Abendstunden zu verlegen, sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich gewesen, sagt er mit Blick auf die umfangreiche Helferliste. Je nachdem, wie viele Fans aus Haiger mit nach Dreieich kommen, planen die Gastgeber aber einen Block auf der neuen, überdachten Südtribüne zu öffnen, damit die TSV-Fans nicht in der prallen Sonne hinter dem Osttor stehen müssen.

Die Vorfreude im und um den Sportpark herum ist riesengroß. Nicht nur bei den Verantwortlichen abseits des Rasens, auch bei Trainer Rudi Bommer und den Spielern, die den Zuschauern heute einiges bieten wollen – am liebsten natürlich die ersten drei Regionalliga-Punkte der Vereinsgeschichte. Großes Interesse am Heimdebüt des SC Hessen zeigt auch der Hessische Rundfunk, der am Donnerstag ein Kamerateam nach Sprendlingen schickte. In der Sendung „Heimspiel!“ (Samstag, 17.15 Uhr) befasst sich der hr nicht nur mit dem Spiel des Aufsteigers gegen Steinbach, sondern hat einen zweiten Beitrag über das „Projekt SC Hessen“ geplant. Nach einem ausführlichen Informationsgespräch stand Hans Nolte dafür vor der Kamera Rede und Antwort. „Wir haben viele Zuschauer, die zwar Fans der Offenbacher Kickers sind, aber dennoch sehr interessiert die Entwicklung hier beim SC Hessen verfolgen.“ Der Klub will stadtteilübergreifend alle Dreieicher Fußballfreunde ansprechen – gemeinsam stark, so will der SC Hessen auch heute gegen den TSV Steinbach Haiger antreten.

Der letzte Verein aus dem Kreis, der in der Regionalliga ein Heimspiel absolvierte, war übrigens die SG Egelsbach. Nach einem 1:1 gegen die zweite Mannschaft des Karslruher SC im Mai 1997 stiegen die Schwarz-Weißen vom Berliner Platz nach drei Jahren aus der damals noch 3. Liga ab.