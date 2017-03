Schneller surfen mit Glasfaser

Dreieich - Videos ohne Ruckeln ansehen und schneller Dateien herunterladen: Das soll bis Ende des Jahres in Dreieich möglich sein. Die Telekom verlegt bis dahin 25 Kilometer Glasfaserkabel, die das Surfen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s erlauben.

Das neue Breitbandnetz soll laut Telekom so leistungsstark sein, dass die Dreieicher gleichzeitig telefonieren, im Internet surfen und fernsehen können. Auch das Streamen von Musik und Videos und das Hochladen von Dateien sollen so bequemer werden. Dafür muss das Unternehmen rund 25 Kilometer Glasfaser durch die Stadt verlegen und über 50 neue sogenannte Multifunktionsgehäuse aufstellen. Die Bauarbeiten sollen noch im Frühjahr beginnen – in Offenthal ein paar Wochen später – und bis zum Herbst dauern. Dafür ist Tiefbau auf ungefähr zehn Kilometern Länge erforderlich. Rund 20.000 Haushalte und Unternehmensstandorte sollen dann bis Ende dieses Jahres mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s surfen können.

Dafür wird das Kupferkabel auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler durch Glasfaserkabel ersetzt, das höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Verteiler baut die Telekom zu Multifunktionsgehäusen um. Diese großen grauen Kästen am Straßenrand dienen als Mini-Vermittlungsstellen. In ihnen wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Internetnutzers übertragen.

Um die Kupferleitung schnell zu machen, nutzt das Unternehmen das Vectoring-Verfahren. Diese Technik soll elektromagnetische Störungen beseitigen. Dadurch können die Dreieicher an ihrem Rechner, Tablet oder Handy in höheren Bandbreiten hoch- und herunterladen. Es gilt: Je näher ein Nutzer am Multifunktionsgehäuse wohnt, desto höher ist seine Surf-Geschwindigkeit. Die Telekom will die Bürger kontinuierlich über Fortschritte informieren.

Den Netzausbau organisiert die Telekom in Eigeninitiative, der Stadt entstehen dafür keine Kosten. Bürgermeister Dieter Zimmer sagt: „Die Telekom wertet mit der geplanten Investition nicht nur unsere Stadt, sondern jedes einzelne Grundstück im Ausbaugebiet auf.“ Ein schneller Internet-Anschluss gehöre zu den wichtigsten Forderungen von Bürgern und mittelständischen Unternehmen an die Politik. „Der Netzausbau der Telekom stellt daher einen erheblichen digitalen Standortvorteil für Dreieich dar“, resümiert der Bürgermeister.

Gemeinsam mit den anderen Kommunen im Kreis Offenbach hat sich Dreieich zum Ziel gesetzt, schnellstmöglich eine flächendeckende Breitbandversorgung umzusetzen. Dabei sollen die Bürger Geschwindigkeiten von mindestens 30 bis 50 Mbit/s nutzen können. In Dreieich bietet bisher die Medicom Dreieich GmbH seit vielen Jahren neben Kabelfernsehen im Verbund mit Unity Media auch schnelle Internetzugänge über das Fernsehkabel an.

Nach dem Netzausbau der Telekom wären die Anforderungen des Kreises übererfüllt: Die Dreieicher könnten mit bis zu 100 Mbit/s herunterladen, beim Hochladen steigt das Tempo auf 40 MBit/s. Das sei ein Mehrfaches der Geschwindigkeiten, die Kabelanschlüsse bieten, erklärt die Telekom. Künftig könnte sich das noch steigern: Laut Telekom sind in Dreieich dann Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s möglich. (jrd)

