Schüsse auf Asylunterkunft: Angeklagte müssen in Haft

Dreieich - Mehr als ein Jahr nach den Schüssen auf eine Asylbewerberunterkunft in Dreieich ist der 28 Jahre alte Hauptangeklagte zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Darmstadt sprach ihn am Dienstag der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz für schuldig.

Sein ebenfalls 28 Jahre alter Komplize muss für dreieinhalb Jahre in Haft, in seinem Fall auch wegen eines Drogendelikts hinter Gittern. Im Fall eines dritten, 27 Jahre alten Angeklagten entschieden sich die Richter für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei den Schüssen in Dreieich bei Frankfurt war im Januar 2016 ein syrischer Flüchtling am Bein leicht verletzt worden. Im Laufe des Verfahrens hatte sich herausgestellt, dass kein fremdenfeindliches Motiv vorlag. Vielmehr drehte sich das Ganze um einen Beziehungsstreit, zudem kam es zu einer Verwechslung. Die Männer hatten gesagt, es sei ihnen um einen "Denkzettel" für einen Nebenbuhler des Schützen gegangen. Allerdings habe man Informationen über den angeblichen Wohnort des Rivalen falsch verstanden.