Angeklagte stammen aus Dreieich und Langen

Schüsse auf Flüchtlingsunterkunft

+ © Archiv: Strohfeldt © Archiv: Strohfeldt

Dreieich/Darmstadt - Drei Angeklagte müssen sich bald vor dem Landgericht für die Schüsse auf eine Flüchtlingsunterkunft in Dreieichenhain verantworten. Von Cora Werwitzke

Nachdem die Presseagentur dpa am Mittwochabend über die erfolgte Anklage informierte, zog die Staatsanwaltschaft gestern mit einer offiziellen Mitteilung nach. Demnach sind drei Deutsche wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes beziehungsweise der Beihilfe angeklagt. Einem der Männer wird zudem der Besitz von einem Kilo Marihuana vorgeworfen. Die mutmaßlichen Täter stammen aus der Umgebung: ein 28-jähriger im April verhafteter Mann wohnte in Langen, sein im Mai gefasster gleichaltriger Mittäter in Dreieich. Der ein Jahr jüngere und zur Beihilfe angeklagte Dritte im Bunde stammt nach Angaben von Pressesprecher Robert Hartmann auch aus Langen.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen, „weil der Schütze durch die Schüsse einen Angriff auf einen vermeintlich in dem Haus wohnenden Nebenbuhler beabsichtigt haben soll“. Dabei sei es mutmaßlich zu einer Ortsverwechslung gekommen, sodass sich der Schütze und die beiden Mittäter irrtümlich zu der Flüchtlingsunterkunft begeben hätten. Ein fremdenfeindliches Motiv bestand somit nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht. Auch mit Drogen oder Beschaffungskriminalität hänge die Haupttat nicht zusammen – gleichwohl habe der illegale Drogenbesitz Eingang in die Anklage gefunden.

Bilder: Schüsse auf Flüchtlingsunterkunft - Polizei ermittelt Zur Fotostrecke

Die Schüsse auf die Unterkunft in der Nacht zum 4. Januar hatten einen 23 Jahre alten Syrer leicht am Bein verletzt und in Dreieich einen Schock ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft und die 20-köpfige Sonderkommission der Polizei ermittelten in alle Richtungen. Anfangs bestand Tatverdacht gegenüber mehreren anderen Personen, der sich aber im Zuge der Ermittlungsarbeit zerstreute.

Im Kreis der Flüchtlingshelfer ist die Erleichterung über die nun publik gewordene Anklage groß: „Kein fremdenfeindliches Motiv – das ist eine gute Nachricht“, sagte etwa Irmhild Küchler vom Lerncafé der Burgkirchengemeinde.