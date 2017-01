Schüsse auf Flüchtlingsunterkunft: Prozess steht an

Dreieich - Etwas mehr als ein Jahr nach den Schüssen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Dreieich-Sprendlingen kommt es zum Prozess. Drei Männer müssen sind wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, beziehungsweise der Beihilfe verantworten.

Ab dem 3. Februar (9 Uhr) müssen sich drei Angeklagte aus Dreieich und Langen vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Die 27- und 28-jährigen deutschen Männer sind wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, beziehungsweise der Beihilfe angeklagt. Die Verhandlung ist auf insgesamt acht Prozesstage angelegt (3.2., 14.2., 1.3., 2.3., 7.3., 15.3., 16.3., 23.3.). Während die beiden Angeklagten W. und T. in dem in der Nähe geparkten Auto gewartet haben sollen, soll der Angeklagte S. heimtückisch und aus niedrigen (nicht fremdenfeindlichen) Beweggründen mehrere gezielte Schüsse auf ein Zimmerfenster in der Flüchtlingsunterkunft in Dreieichenhain abgegeben haben, wobei er tödliche Verletzungen der Hausbewohner in Kauf genommen haben soll.

Die Staatsanwaltschaft und die 20-köpfige Sonderkommission der Polizei ermittelten zunächst in alle Richtungen. Anfangs bestand Tatverdacht gegenüber mehreren anderen Personen, der sich aber im Zuge der Ermittlungsarbeit zerstreute. Der Fall war bundesweit in den Medien, weil anfangs von einem fremdenfeindlichen Hintergrund ausgegangen wurde. Auch hatten sich etliche Bürger zu mehreren Solidaritätsbekundungen für Flüchtlinge in Dreieichenhain und auch Neu-Isenburg versammelt. (dr/dani)

